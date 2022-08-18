'CHP’yi eleştirirseniz başınıza gelecekler listesi'

Cumhuriyet Halk Partisi ve Genel Müdürü Kılıçdaroğlu'nda cahil özgüveni had safhada. Seçimi kazanacakalrından öyle eminler ki, hangi DHKP-C'li teröristi hangi makama atayacaklarını, hangi dağdan inme HDP'liyi bakan, genel müdür, müsteşar yapacaklarını şimdiden kararlaştırmış bile olabilirler. Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Ersin Çelik bugünkü yazısında bahsini açtığımız konuya değindi. Çelik yazısında 'Kemal Kılıçdaroğlu çiftçileri, bürokratları, ihalelere giren şirketleri, öğretmenleri ve çeşitli meslek gruplarını uzun zamandır tehdit ediyor ve parmak sallıyordu. Bu söylemler şimdilerde sosyal medyada da çok fazla karşımıza çıkıyor. Darağacında sallandıran, el koyan, sınır dışı eden ve sorgulamadan hapse atan mesajların ardı arkası kesilmiyor. “CHP iktidara gelirse başınıza gelecekler” listesi yapıyorlar adeta.' ifadelerine yer verdi. İşte o yazı:

Kemal Kılıçdaroğlu, “Uzun yıllardır iktidar olamayan CHP, iktidara en yakın dönemdedir” açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu bir süredir "geleceği pazarlama siyaseti" yapıyor. Daha önce de yazmıştım; kendisi için algı yönetimi ve strateji ekibi oluşturuldu. Bu ekip bir yıldan fazla zamandır Kılıçdaroğlu’na siyasi gelecek inşa ediyor.

Anlaşılan altılı masanın bazı üyeleri de durumun farkına varmış. Sinyaller almaya başladık. Saadet lideri Temel Karamollaoğlu geçtiğimiz günlerde, “Altılı masanın eskisi gibi önemi kalmadı” dedi. Ali Babacan ise yemekli buluşmalarda ortak aday meselesini açmadıklarını söyledi.

Altılı masadan ayrılmak ve üçüncü bir ittifak kurmak isteyen üyeler olduğunu ise Gelecek Partisi ile DEVA arasındaki polemikten öğrendik. Gelecek Partisi’nin teklifini Saadet Partisi kabul etmiş fakat DEVA’nın oylamaya sunduğu 21 üyesi de böyle bir ittifakı kabul etmemiş.

Seçimlere 9 ay kala yeni bir yola girmeleri ise pek mümkün değil gibi. Bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını onaylamak ve onun için oy istemekten başka bir çıkış yolu da olmayacak.

CHP cephesi bu süreci çok doğru yönetiyor. Masada aday konuşulmuyor ama partinin öne çıkan tüm isimleri Cumhurbaşkanı adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. Hatta Kılıçdaroğlu için “13. Cumhurbaşkanı” demeye de başladılar.

CHP bu seviyeye bir anda gelmedi. Bir yandan altılı masayı devirmeden ittifak korundu ve HDP bagajda tutuldu, diğer yandan da parti içindeki potansiyel rakipler yoldan çekildi. Bakın, Ekrem İmamoğlu neredeyse yol ayrımına geldi. Sanırım artık bir karar verme aşamasında. Ya CHP içinden gelen baskıya boyun eğecek ya da kendi yolunu çizecek. 2024’teki İBB adaylığını da hesaba katarsak, Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen İmamoğlu için gerçekten de içinden çıkılmaz bir durum söz konusu.

Peki CHP, bu seçimlerde gerçekten de iktidar olabilir mi? Bazı seçim anketlerine göre CHP çoktan iktidar olmuş bile. Bazı seçim anketlerine göre ise İYİ Parti birinci sırayı zorluyor. Kamuoyu anketi yapıyorlar ama kamuoyu da çok iyi görüyor ki bazı anket şirketleri çalıştıkları partinin inşa etmek istediği algıya uygun sonuçlar açıklıyor. Oy takviyelerini de iktidar partisinden ve küçük partilerden yapıyorlar.

“CHP iktidar olabilecek mi?” sorusuna dönecek olursak, bunun henüz bir yanıtı yok. Kılıçdaroğlu da “olacağız” diyemiyor zaten. AK Parti karşısında 20 yıldır “bu sefer iktidar olacağız” parolası ile yola çıkıp her seçim nasıl hüsrana uğradıklarını en iyi kendileri biliyorlar. Ancak CHP bu seçimde de kazanan tarafta olamazsa, süreçte kullandığı tehdit diliyle çok fazla yüzleşecektir. Kazanırlarsa da neler yapacaklarını şimdiden ilan ediyorlar zaten.

Kemal Kılıçdaroğlu çiftçileri, bürokratları, ihalelere giren şirketleri, öğretmenleri ve çeşitli meslek gruplarını uzun zamandır tehdit ediyor ve parmak sallıyordu. Bu söylemler şimdilerde sosyal medyada da çok fazla karşımıza çıkıyor. Darağacında sallandıran, el koyan, sınır dışı eden ve sorgulamadan hapse atan mesajların ardı arkası kesilmiyor. “CHP iktidara gelirse başınıza gelecekler” listesi yapıyorlar adeta.

CHP’den sirayet eden “bizim tarafımıza geçin, yoksa yanarsınız” tehdidi Kılıçdaroğlu’nu eleştiren gazetecileri de hedef almaya başladı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Bugün CHP aleyhine konuşanları özellikle not ediyorum. Çünkü seçim sonrası ilk olarak ‘Biz de sizdeniz’ diye gelecek onlar. Araya karışmasınlar! Bize rüzgârgülleri lazım değil” şeklinde tweet attı. Peki, kim bu rüzgârgülleri? Hem iktidar karşıtı hem de CHP’yi net söylemlerle eleştiren gazeteciler var. Mesela Barış Yarkadaş. Canan Kaftancıoğlu’nu en fazla sıkıştıran o oldu.

Ancak Engin Özkoç’un hedefinin Odatv ve Soner Yalçın olduğu ortada. Nedeni ise Soner Yalçın’ın bir süredir CHP’yi ve Kılıçdaroğlu’nu üst perdeden eleştirdiği yazılar. Sadece eleştirmiyor, Kılıçdaroğlu’nun yetersizliğine vurgu yapıyor. Adeta “Cumhurbaşkanı adayınız dünya siyasetinden haberdar değil” diyor.

Odatv’nin ise habercilik anlayışında ciddi değişiklikler var. Yayın yönetmenliğine Toygun Atilla geldikten sonra provokatif haber çizgisinden uzaklaştı ve içerik üreten, analiz yapan bir siteye büründü. Fakat aynı Odatv, Ekrem İmamoğlu’nun medyadaki en güçlü destekçisi hatta özel haber merkezi. İmamoğlu cephesinden tüm haberler önce

Odatv’de yayınlanıyor. Savunma hattı Odatv’de kuruluyor. Engin Özkoç’un tehdidini de sadece Odatv’ye yönelik okumamak gerekiyor. İmamoğlu’na da gönderme var. “Ne yaptığının, kimlerle iş tuttuğunun ve bu işten hâlâ vazgeçmediğinin farkındayız” diyebilmek için daha ne yazsın? CHP kaynaklı bu söylem daha sertleşecek gibi. Baksanıza listeye “İmamoğlu cephesini” de eklemişler.