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CHP'yi çıldırtan görüntü İHA kameralarında

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği İHA'lar petrol ve doğalgaz arama çalışmalarında kullanılıyor.

22 Şubat 2019 Cuma 16:47
CHP'yi çıldırtan görüntü İHA kameralarında

Türkiye'nin Akdeniz'de petrol arama faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Rumlar ise Türkiye'nin faaliyetlerinin kısıtlanmasını istiyor. Bu doğrultuda Avrupa Birliği ve ABD'ye baskı da yaptılar.

Ancak Türk hükümet yetkilileri her fırsatta Ege ve Akdeniz'deki haklarımızın korunacağını ve bölgede oldubittiye izin verilmeyeceğini söylüyor.

CHP yine devrede

Geçtiğimiz günlerde CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın bakanlığa verdiği soru önergesi tartışmalara neden olmuştu. CHP'li vekil petrol ve doğalgaz arama çalışmalarının büyük maliyete neden olduğunu iddia etmişti.

Milli İHA çalışmalara katıldı

Bugün Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Millî Gemimiz TCG HEYBELİADA tarafından Açık Deniz Petrol Platformumuz DEEPSEA METRO-1 için Ege Denizi’nde icra edilen refakat görevine Millî İHA’mız BAYRAKTAR da eşlik etti." bilgisini verdi.

Yerli ve milli İHA Bayraktar

Orta İrtifa ve Uzun Menzil (MALE) sınıfı İHA konseptine uygun olarak geliştirilen Taktik İnsansız Hava Aracı Sistemi Milli ve Özgün tam otomatik uçuş kontrol özellikleri (Taksi, Kalkış, Seyir, İniş ve Park) ve üç yedekli uçuş kontrol sistem mimarisi, özgün seyrüsefer ve sensör füzyonu uygulamaları ile dünya klasmanında en ileri teknolojik seviyede geliştirilmekte olan keşif ve gözetleme aracıdır.

Eylül-Ekim 2009 yılında resmi heyet huzurunda Bayraktar Taktik İHA Sistemi ile hedeflenen tüm performans kriterleri başarıyla tamamlanarak uçuş testleri sergilenmiştir.

Yerli ve milli İHA petrol arama çalışmalarında

Bu uçuş testleri esnasında dünyada hiçbir alternatif İHA Sisteminde bulunmayan (Predator, Heron vb. dahil) hangardan çıktığı andan itibaren tam otomatik taksi, kalkış, uçuş, iniş, frenleme ve tekrar hangara dönüş gibi özellikler sergilenmiştir. Rekabet usulune dayalı olarak yürütülen bu uçuş testlerinde tek başarılı olan sistem Bayraktar İHA olmuştur.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 16:47
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