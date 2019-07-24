CHP'ye sosyal medyadan büyük tepki CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP'li vekiller, terör örgütü PKK kamplarını gösteren "Bakur/Kuzey" isimli belgeselin yönetmenlerinin hapisle cezalandırılmasına karşı düzenlenen basın toplantısına katıldı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından paylaşılan fotoğraflara bir çok kullanıcı sert tepki gösterdi.

"Terör propagandası" yapmakla yargılanan ve hapis cezası alan ‘Bakur’ (Kuzey) belgeselinin yönetmenleri Çayan Demirel ve Ertuğrul Mavioğlu’na destek olan CHP İstanbul Milletvekilleri Ali Şeker, Sezgin Tanrıkulu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sosyal medyada büyük tepki var. İşte o tepkilerden bazıları; Ne olmuştu? Gazeteci Ertuğrul Mavioğlu ve Yönetmen Çayan Demirel’in Bakur (Kuzey) belgeseli nedeniyle “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılandıkları davanın yedinci duruşması, Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmüş duruşmada Mavioğlu ve Demirel'e gıyaplarında 4’er yıl 6’şar ay ceza verilmiş, ayrıca yurtdışına çıkış yasağı konulmuştu.

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