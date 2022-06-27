CHP'ye sert tepki: Bir kez daha kuruluş amacının toplumumuzun değerlerini bitirmek olduğunu ortaya koymuş oldu!

YENİ AKİT/ANKARA

İstanbul Sözleşmesi üzerinden sözde kadınların hakkını savunduğunu söyleyen ama gerçekte LGBT'ye alan acan CHP'ye farklı siyasi partilerden tepkiler devam ediyor.

Hür Dava Partisi'nin CHP'ye tepki gösterdiği yazılı açıklaması şu şekilde:

"Başta aile kurumu olmak üzere bir bütün olarak medeniyet değerlerimizi hedef alan İstanbul Sözleşmesi’ni halka zorla dayatma çabaları devam etmektedir. İstanbul Sözleşmesi, her ne kadar belli çevreler tarafından hâlâ "kadına yönelik şiddeti önleyeceği" iddiası ile kamufle edilerek gündemde tutuluyor olsa da esasında nikâhsız, ailesiz ve cinsiyetsiz bir toplum modeli dayatan meşum çabaların bir parçasıdır. Sözleşmenin, uygulandığı dönemde şiddeti daha fazla arttırdığı, boşanmaları körüklediği ve cinsel sapkınlıklara dayanak oluşturduğu açık bir şekilde görülmüştür.

Nitekim içerisinde barındırdığı "toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim” gibi kavramlarla aile kurumunu ve mefhumunu hedef alarak sapkınlıkları normalleştirmeye çalışan İstanbul Sözleşmesi'nin, yine en fazla söz konusu sapkın güruhlar tarafından savunulması da bu gerçeği ortaya koymaktadır.

Müfsit sözleşmeyi kendilerine kalkan yapan bazı marjinal yapılar ve bunların siyasetteki uzantıları dışında hiçbir toplumsal desteği olmayan, aksine toplumun şiddetle karşı çıktığı İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyma yanlışına düşülmemelidir. Hükümet, sözleşmenin feshi noktasında atmış olduğu adımın arkasında sonuna kadar durmalı ve kaynağını bu sözleşmeden alan diğer yasal düzenlemeleri de yürürlükten kaldırmalıdır.

Öte yandan CHP Genel Başkanı’nın, müfsit sözleşmeye ve dolayısıyla toplumun ifsadına karşı çıkanlara yönelttiği hakaretler, bizzat halkın kendisine ve değerlerine yöneliktir. CHP, bir kez daha kuruluş amacının toplumumuzun değerlerini bitirmek olduğunu ortaya koymuş oldu. Toplumu kutuplaştırıcı, kin ve düşmanlık oluşturucu dil terk edilmeli ve kadınlar seçim malzemesi yapılmamalıdır."