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CHP'ye Öztürk Yılmaz'dan kötü haber: Yeni partiye geçecek vekiller olacak

CHP'den ihraç edilen Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, yeni parti çalışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yılmaz, yeni kuracağı partiye geçiş yapacak vekillerin olacağını söyledi.

2019-10-31 23:58:00 - 2019-11-01 00:39:16
CHP'ye Öztürk Yılmaz'dan kötü haber: Yeni partiye geçecek vekiller olacak

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, mevcut milletvekillerinin oluşumlarını takip ettiğini belirterek, “Bazıları göz ucuyla bakıyor, bizimle konuşuyor. Ama onlarla ilgili de ileride bir çalışma olacak. Elbette partimize geçen vekil de olacak. Her kesimle temaslarımız var” dedi.

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, yeni parti çalışmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Öztürk Yılmaz, partisinin ismini henüz belirlemediklerini söyleyerek, "Şu anda Hepimiz Buradayız Oluşumuyuz ve partimizin ismini ileride halk söyleyecek. Kimseden finansman kabul etmiyoruz ve bu bir halk hareketi olacak. Halk sahip çıkıyor. Birinin parasını alıp ona bağlanmayı kabul etmiyoruz. Türk milletinin en büyük özelliği inandığı davaya her şeyini satıp katkı sunar. Örneğin bir yere oturuyoruz, bakıyoruz hesap ödenmiş" dedi.

"Partimize geçen vekiller olacak"

Kadro çalışmalarına başladıklarını söyleyen Yılmaz, "Belli bir profil oluştu. İl bazlı çalışma yapıyoruz ve kaliteli insanlar çıkıyor. Bu işe gönülle sarılıyorlar. Kadro çıkıyor ve insanlar bir birini tanıyor. Bazıları göz ucuyla bakıyor, bizimle konuşuyor. Ama onlarla ilgili de ileride bir çalışma olacak. Elbette partimize geçen vekil de olacak. Her kesimle temaslarımız var" dedi.

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