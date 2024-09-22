CHP'ye olay öneri! Bir rakı bardağı koyun oraya, çok yakışır

Akşam gazetesi yazarı Murat Özer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kürsüde verdiği vaatleri eleştirdi. CHP’nin geleceğe dair somut bir projesi olmadığını belirten Özer, Özel’in en büyük vaadinin rakıyı ucuzlatmak olduğunu söyledi. CHP’nin rakı ve çilingir sofrası üzerinden siyaset yapmasının Türkiye’ye zarar verdiğini dile getiren Özer, şunları kaydetti:

"Vaatlerini sıralıyor kürsüde, CHP'nin bavulla yönetime gelen başkanı Özgür Özel. Hoş, öyle bir makam ki bu partide genel başkanlık, ya ezerek oturursunuz bu koltuğa tüm muhalefeti, ya şantaj yüklü kasetlerle ya da bavul dolusu parayla. Bu yüzden utanıp sıkılmadan taltif ettiği "emcük beyinli" sözünü bir kartvizit gibi taşıyan Özel için bavul bir nakısa olmasa gerek.

Dana kıyma 55, pirzola 70, rakı 140 lira olacakmış CHP iktidarının 10. yılında. En büyük vaadi "rakıyı su gibi içilecek bir fiyata çekmek" olmalı ki, alkış tufanı burada kopuyor. Hayır, bir kasaba müsameresi değil bu.

Alkolü öven başkanı, yeterince büyük çilingir sofrası kuramamayı ülkenin en büyük sorunu bilen kitlesi ve sarhoşluğu yücelten siyasetiyle işte size asırlık çınar CHP.

Rakıyla kafayı bozmalarını bir kenara koyalım. Kimse de sormuyor ki, "nasıl ucuzlatacaksın" diye.

Suyu bedava verme vaadiyle İstanbul'un yönetimine gelen adamı, bırakın indirim yapmayı, altı yılda tam yüzde sekiz yüz zam yapmış iken üstelik. Suyun doğalgazdan pahalı hale geldiği İstanbul'da vaziyet ortadayken Özel'in sözlerine inanmak için sarhoş olmalı insan. Bu ucuz tiyatroda tek gerçek bu olsa gerek.

"Atatürk'ün rakıyı leblebiyle içtiği" gibi ciddi tarih bilgisiyle donatılmış kitabını fahiş fiyata pazarlamasıyla maruf, partinin meddah-ı azamı Yılmaz Özdil durur mu? Kitabın ortasından konuşmuş: "Rakı vatan sevgisidir. Rakı Türkiye'dir"

Biraz sarhoş olmaya başlayınca unuturmuş tüm dertlerini insan, "ne olacak bu memleketin hali" diye sormaya başlarmış hemen.

Aslında bir yönüyle doğru söylüyor Özdil. CHP'nin ne geçmişte ortaya koyduğu somut bir icraat var, ne de gelece dair bir projesi. Rakı, balık, roka. Bu üçgenin dışına asla çıkamadı.

Bir mezeye Kıbrıs'ı verebilecek kıvamda olmaları bu yüzdendir. Boşuna konuşuyoruz, mavi vatan, savunma sanayi, teknolojik kalkınma, terörle mücadele diyerek. Karşımızdaki adam kızarmış bir burun, sararmış bir bıyıkla rakı bardağının dibinden dünyayı görmeye çalışan bir biçare aslında.

Bu millet ayık kafayla söylediklerinize zor tahammül ediyor, sarhoşken hiç çekilmiyorsunuz, farkında mısınız?

CHP'ye önerim, bir gün mora, diğer gün pembeye boyadığınız bayrağınızdaki o okları tümden kaldırın. Bir rakı bardağı koyun oraya. Çok yakışır."

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