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Siyaset CHP'ye katılmıştı... Skandal paylaşımları ortaya çıktı
Siyaset

CHP'ye katılmıştı... Skandal paylaşımları ortaya çıktı

CHP'ye katılan ve rozeti Kemal Kılıçdaroğlu tarafından takılan eski Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi'nin terör örgütü PKK'ya destek paylaşımları yaptığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 17:08:00 -
CHP'ye katılmıştı... Skandal paylaşımları ortaya çıktı

Eski Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. 'Doğu Masası' çalışmaları kapsamında partiye katılan Şırnak eski Baro Başkanı Elçi'nin rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

"Eksiksiz demokrasi getireceğiz"

Kılıçdaroğlu'nun rozetini takmasının ardından açıklamalarda bulunan Elçi şunları söyledi:

"Siyasete girerken belli hedefleri ve amaçları hedef koyarak bu yola girdik. Hem ülkenin temel sorunlarını çözmek, hem de eskiden egemen olan hizmet siyasetini geri getirmek için bu yola koyulduğumu belirtmek isterim. Eksiksiz demokrasiyi getirebilmek için el birliği ile onları yapabileceğimize inanıyoruz."

Terör örgütü PKK'ya destek paylaşımları

Türkiye'ye "eksiksiz demokrasi" getireceğini ifade eden Elçi'nin terör örgütü PKK'ya destek paylaşımları ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının bulunduğu paylaşımlar yapan Elçi'nin örgüte desteğini gizlemediği görüldü.

 

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