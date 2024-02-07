CHP'ye Kandil kıyağı! Kirli pazarlık sonuç verdi!

CHP ile DEM parti arasındaki kirli pazarlık sonuç verdi. DEM Parti’den İstanbul'dan adaylık başvuru yapması beklenen Başak Demirtaş adaylıktan çekildiğini duyurdu.

"ADAY OLMAYACAĞIM"

Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmayacağını duyurdu. Demirtaş "Gelinen aşamada benim adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız" açıklamasında bulundu.

KANDİL BÖYLE İSTEDİ

DEM Parti'nin İstanbul adayı olarak seçime girmeye hazırlanan Başak Demirtaş, PKK'nın talimatı ile geri çekildi. CHP ve PKK bağı Kandil'deki ininden açıklama yapan elebaşı Mustafa Karasu'nun sözleri ile bir kez daha tescillendi.

"İTTİFAK YAPIN"

DEM Parti ile CHP'nin yerel seçim haritasını çizen ve ittifak yapmaları gerektiğini bildiren Karasu, "Doğru tutum; demokratikleşmeyi ne kadar geliştiriyor, demokrasiyi ne kadar geliştiriyor'u değerlendirmektir. Çünkü Kürtler için demokrasi ekmek su kadar ihtiyaçtır. Kürt sorununun çözümü demokratikleşme ile gelişir. Demokratik çözüm diyorlar her gün. Demokratik siyaset, demokratik çözüm istiyoruz, diyorlar. Demokratik çözüm nasıl gelecek? Demokratikleşme ile gelecek. Demokrasinin gelişmesi ile gelecek. Yoksa birilerinin aklına birden Kürt sorununun çözümü düşmeyecek. Demokratikleşme olursa bu yönlü adımlar gelişecek. Böyle görmek gerekiyor. Tabii ki bu seçim de demokrasi mücadelesinin bir parçası olacak." dedi.

"Kürt halkı açısından, Türkiye halkıyla, Türkiye demokrasi güçleri ile ittifak içinde olmak, onlarla birlikte hareket etmek çok önemli." diyen PKK elebaşı, "Kürt sorunun çözümünün buradan geçtiği bilinmeli. Bu bakımdan Kürtler uzun süredir, özellikle Önder Apo'nun yaklaşımları, perspektifleri çerçevesinde her yerde, demokrasi güçleriyle, sosyalist güçlerle, demokrasiden çıkarı olan toplumsal kesimlerle hep ittifak kurdu. Yakın zamanda Emek ve Özgürlük İttifak kuruldu. Bunlar önemlidir. Bunlara sahip çıkmak lazım. Demokratik siyasetin gelişi, demokratikleşmenin gelişi böyle olacak." şeklinde konuştu.

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CHP İLE OMUZ OMUZA VERİLMELİ

"Demokratik güçlerle, sosyalistlerle ittifak yapılarak yine Türkiye'nin en dinamik iki demokratik gücünün Kürtlerin, Alevilerin ortak tutumuyla, mücadelesiyle, ittifakıyla demokrasi mücadelesi gelişecek. Bu seçimlerde de bunlara mutlaka dikkat etmek gerekiyor." diyen Karasu, "En başta Kürtlerin dikkat etmesi gerekiyor. İttifak konusunda, ortaklaşma konusunda herkes hassas olmalı. En fazla da tabii ki Kürt halkı olmalı. Çünkü Kürtlerin ihtiyacıdır. En fazla Kürtlerin demokratikleşmeye, demokrasinin gelişmesine ihtiyacı var. Bunun için büyük bedel ödüyorlar. 50 yıldır büyük bedel ödeniyor. Bu bakımdan tabii ki hem Türkiye'deki demokrasi güçlerini hem Doğu'daki demokrasi güçlerini ortaklaşarak, ittifaklarını güçlendirerek, var olan ittifaklara sahiplenerek, var olana, ittifaklara değer vererek bu mücadele yürütmek gerekiyor." dedi.

Sözlerine devam eden Karasu, "Bazı çevreler ittifakları tıkayabilir, ittifaklar şöyle böyle diyebilirler. Kürt halkı bunlara kulak vermemeli. İttifakları tukaka eden, ittifakları kötüleyen anlayışlar Kürt dostu değildir. Kürtlerin iyiliğin isteyenler değildir. Türkiye'nin demokratikleşmesini isteyenler değildir. Onlar Kürtler yalnız kalsın diyenlerdir. Demokrat olmayan, demokrasiden yana olmayan, demokratik anlayış olmayan, halkların kardeşliğini düşünmeyen milliyetçi yaklaşımlardan Kürt'e hiçbir zaman fayda gelmemiştir, gelmez. Bu bakımdan Kürtler, demokratik siyasette, bu seçim sürecinde esas yaklaşımını demokrasinin gelişmesi ve demokratikleşme doğrultusunda geliştirmeli ve tutumlarını koymalı." şeklinde konuştu.