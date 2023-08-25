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Gündem CHP'ye "ithal tüzük"! Ekipler kuruldu
Gündem

CHP'ye "ithal tüzük"! Ekipler kuruldu

Yeniakit Publisher
2023-08-25 09:21:00 -
CHP'ye "ithal tüzük"! Ekipler kuruldu

CHP'de İmamoğlu'nun başını çektiği değişim taraftarları, yönetimle girdiği liderlik mücadelesinde rotayı tüzük değişikliğine kırdı. Değişim yanlıları Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) tüzüğünü mercek altına aldı. Kılıçdaroğlu da buna karşılık Sosyalist Enternasyonal'e üye partilerin program örneklerini incelemek üzere bir ekip kurdu.

Değişim yanlılarının liderlik yarışında havlu attığı CHP'de, yönetim de muhalefet de parti tüzük ve programını değiştirmeye odaklandı. Değişim yanlıları tüzük için Alman SPD modelini mercek altına alırken yönetimin de Sosyalist Enternasyonal'e üye partilerin program örneklerini incelemek üzere Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir ekip oluşturduğu öğrenildi. Çalışmamalarını TBMM merkezli olarak sürdüren ekip de milletvekillerinin yanı sıra CHP'li akademisyenlerin de bulunduğu bildirildi. Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde de benzer bir ekip oluşturmak istiyor.

 

FRANSA VE İSVİÇRE MODELİ

CHP kaynakları, CHP liderinin daha çok yerel siyasetteki aktörleri öne çıkartan uygulamalara ağırlık verilmesinden yana tavır aldığını ifade etti. Bu bağlamda Fransa ve İsviçre'deki sosyal demokrat partilerin tüzük ve programlarının irdelendiği bildirildi.

Kaynaklar, tüzük kurultayının büyük kurultay öncesinde yapılacağını söyledi. Kaynaklar, liderlik seçimlerinin yeni bir tüzükle gerçekleşme olasılığının bulunduğunu da ifade etti.

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