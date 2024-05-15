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Siyaset CHP'ye iade-i ziyaret ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Siyaset

CHP'ye iade-i ziyaret ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-05-15 15:46:00 -
CHP'ye iade-i ziyaret ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından basın mensuplarının "CHP'yi ne zaman ziyaret edeceksiniz?" sorusuna "En yakın zamanda ziyaret edeceğiz" şeklinde cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından basın mensuplarının "CHP'yi ne zaman ziyaret edeceksiniz?" sorusuna "En yakın zamanda ziyaret edeceğiz" şeklinde cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

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