"CHP'ye geri dönecek mi?" Aslı Baykal'dan olay cevap

1995'te yapılan CHP ile SHP'nin birleştiği CHP kongresinde genel başkan olarak seçilen Hikmet Çetin, "Keşke SHP'yi kapatmasaydık" açıklamasında bulundu. Çetin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasının yeterli olmadığını savunup, "Kılıçdaroğlu, CHP'ye Deniz Baykal'dan bile daha fazla zarar veriyor" dedi.

'CHP milli çizgiden kaydığı için' geçtiğimiz aylarda partiden istifa eden CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, babasını hedef alan bu açıklamaya sert çıktı.

11 Şubat'ta hayatını kaybeden CHP'ni eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal CNN TÜRK'te açıklamalarda bulundu.

"HİKMET ÇETİN'E YAKIŞTIRAMADIM"

Baykal, "Bu açıklamayı Hikmet Çetin'e yakıştıramadım. Kendisini de aradım ancak açmadı. İki yönü ile yakıştıramıyorum. Zarar vermek demek yıpratmak demek. Zarar vermek ne demek algılayamadım. Deniz Baykal'ın başkanlığı dönemine yapılan eleştirileri CHP'nin laik dönemini yıpratmaya yönelik olarak görüyorum. Beni şaşırtmasının bir diğer yönü ise seçimlerden önce partinin iyi gittiğini söylüyordu. Bunların hepsinin ötesinde bu Hikmet Çetin olayı değil bunları sık sık duyacağız. Deniz Baykal'ın 1992'de CHP'sini bizim karşımıza sunacaklar. Bunun sebebi de CHP'nin eski ilkelerine dönmemesi. Bu söylemi sık sık duyacağımızı bir uyarı olarak söylemek istiyorum." diye konuştu.

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"CHP KURULUŞ İLKELERİNDEN UZAKLAŞDIĞI İÇİN SEÇİMİ KAYBETTİ"

CHP'deki genel başkanlık tartışmalarına ilişkin konuşan Baykal "Bu tartışmalara diyecek bir şey yok. CHP için yararlı bir şey görmüyorum ortada. CHP'de değişim olmalı ama her zaman ilkesel bazda olmalı diyorum. Hiçbir isim değil ama kim aday olacaksa ortaya çıksın. İsim söyleyecek durumum yok. Aday olsunlar o zaman bir şeyler söylenir" dedi.

"CHP ELE GEÇİRİLDİ"

Deniz Baykal neden sürekli hedef alınıyor sorusuna cevap veren Baykal "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerine çıkması ve bu yönde partiyi oluşturması. Bu bir kesimde korku yaratıyor. O kesim zaten CHP'yi ele geçirmiş durumda. CHP'nin bu seçimi kaybetmesinin tek bir nedeni var kuruluş ilkelerinden uzak olması." ifadelerini kullandı.

Seçimden önceki eleştirileri hatırlatılan Baykal "Gördüğümüzü şeyleri vatandaşın da gördüğü belli oldu. Bu şekilde olmaz diye düşünüyordum. Olmadı da zaten. O dönem geçti ve yeni dönem var önümüzde. Yeni dönemi de karambole getirmeye çalışan bir kesim var. Az önceki açıklamalarım buna yönelik uyarılarımdır." diye konuştu.

"CHP'YE GERİ DÖNECEK Mİ"

"CHP'ye geri dönecek misiniz?" sorusunu da yanıtlayan Baykal "İlkelerine göre değişir. Kuruluş ilkelerine bağlı bir parti olacaksa CHP mutlaka olabilir tabi ama bu şekliyle değil. Milliyetçi, devletçi ve laik bir CHP olacaksa partiye dönüşüm olabilir." dedi.

Parti kuracağı yönündeki iddialara cevap veren Baykal "Çok çeşitli düşünceler olabiliyor tabi ama bunları hiçbiri kolay şeyler değil. Parti kurmak kolay değil. Hikmet Çetin 'SHP'yi keşke kapatmasaydık' dedi. O zaman SHP'yi yeniden kursun ve halk nezdindeki görsün." diye konuştu.

"KEMAL BEY İLE TEMASIM YOK"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili soruyu yanıtlayan Baykal "Kemal Bey ile temasım yok. Kemal Kılıçdaroğlu'nu babama geldiğinde gördüm en son. Babamın vefatında mezarlıkta görüştük. Hiçbir görüşme talebinde bulunmadım" ifadelerini kullandı.

'KILIÇDAROĞLU'NUN SEÇİM KAMPANYASINI SAMİMİ BULMADIM'

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerine ilişkin bir soruyu da cevaplayan Baykal "Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasını samimi bulmadım. CHP her şeyi söylüyor. Her şeyi de söyleyerek bu iş olmaz. Bazı ilkeler olmalı." dedi.