CHP’ye büyük tepki! “Mor halkalar neredesiniz?”
İstanbul Eyüpsultan’daki kentsel dönüşüm programına katılan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, parkını yıktırmak istemeyen mahalleliyi darp ettirmesinin üzerinden bir hafta geçmesine rağmen, CHP’lilerin sessiz kalmasına tepki gösteren vatandaşlar, sosyal medyada, “#ChpNedenSessiz” etiketi ile paylaşımlar yapıyor. İBB başkanı korumalarının İmamoğlu’na tepki gösteren grubu itmeye çalışırken bir kadının düşerek yaralanması karşısında sözde kadın hakları savunucularının olay karşısında sus pus olmasına tepki gösteren bir vatandaş, yaptığı paylaşımda, “Kadına verdikleri değer. Mor halkalar neredesiniz? Utanın Tek kaşını kaldırmış yüz” dedi.
Yeni Akit/Ankara
İstanbul Eyüpsultan’daki kentsel dönüşüm programına katılan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, parkını yıktırmak istemeyen mahalleliyi darp ettirmesinin üzerinden bir hafta geçmesine rağmen, CHP’lilerin sessiz kalmasına tepkiyağıyor.
İBB başkanı korumalarının İmamoğlu’na tepki gösteren grubu itmeye çalışırken bir kadının düşerek yaralanması karşısında sözde kadın hakları savunucularının olay karşısında sus pus olmasına tepki gösteren vatandaşlar, yaptıkları paylaşlarda, “Kadına verdikleri değer. Mor halkalar neredesiniz? Utanın Tek kaşını kaldırmış yüz”, “Her fırsatta kadın hakları savunuculuğuna bürünen CHP neden sessiz?”, “Kurgularla kameralara iyi pozlar veren muhalefet, kendilerini eleştirmek bir kenarda dursun konuşmak isteyenlere bile tekme-tokat karşılık veriyor. O halde soralım; Milletin başına bela mısınız? Neyi duymaktan korkuyorsunuz?” ifadelerini kullandılar.