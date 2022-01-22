CHP'ye acil göz doktoru aranıyor! Gürsel Tekin fena rezil oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına canlı yayında hakaretler savuran sözde gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Daha sonra adliyeye sevk edilen Kabaş burada "ters kelepçe" tiyatrosuna başvurarak mağduru oynamaya kalktı.

Kabaş'ın ucuz oyunu kamera görüntüleriyle bozulurken CHP'den konuyla ilgili akılalmaz bir açıklama geldi.

Görüntüler apaçık ortadayken CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Sedef Kabaş'ın ters kelepçe takılarak adliyeye getirildiğini iddia etti.

Sedef Kabaş’ın kelepçe tiyatrosunu halka yutturmaya çalışan Gürsel Tekin'in paylaşımı CHP'de bir göz problemi olduğunu ve CHP'ye acil olarak bir göz doktoru atanması gerektiğini ortaya koydu.

Konuyu yine erken seçime getirdi

Konuyu dönüp dolaştırıp yine erken seçime bağlayan Gürsel Tekin paylaşımında şunları kaydetti:

"Sedef Kabaş’ın bir yere kaçtığı yok, gece 2’de evine gidiyorlar. Ters kelepçe takıp, ifadeye götürüyorlar. Erdoğan farkında değil ama halk bu zulüm manzaralarından yoruldu. Her gün kaybediyor, millet sandık gelse de şunlardan kurtulsak diye gün sayıyor."

Öte yandan milletin aklıyla alay etmeye kalkan Gürsel Tekin'in söz konusu paylaşımı sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı. İşte o tepkilerden bazıları: