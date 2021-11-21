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Gündem CHP'nin Zina Kanunu'nu engellemesinin bedeli ağır oldu!
Gündem

CHP'nin Zina Kanunu'nu engellemesinin bedeli ağır oldu!

AK Parti'nin zinayı yeniden suç olarak düzenlemesine engel olanlar, bugün aile içinde bile yaşanan ahlaksızlıklara sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 19:24:00 -
CHP'nin Zina Kanunu'nu engellemesinin bedeli ağır oldu!

 Yeniakit.com.tr 

AK Parti 2002 yılında iktidara geldiğinde, "Ülke İran'a dönecek." deyip, sopa sallayanlar, artık ailelerin bile içine giren "ahlaksızlıklara" sebep oldu. Türkiye, zinayı ve fuhuşu Ceza Kanunu'nda yeniden düzenlemek isteyen AK parti'ye, CHP tarafından engel olunmasının bedelini toplumda zirve yapan ahlaksızlıkla ödedi.

Öz kızlarını taciz etti!

İzmir'in Konak ilçesinden gelen haber, ahlaksızlıkta gelinen son noktayı ortaya koydu. İddiaya göre; 42 yaşındaki Serkan E. adlı adam, 9 yıl önce büyük kızı 19 yaşındaki Ecem B.'ye (19) cinsel istismarda bulunmaya başladı.

4 yıl süren cinsel istismar, Serkan E.'nin bir başka suçtan cezaevine girmesiyle son buldu.

Yeniden cezaevine gönderildi

Tahliye olduktan sonra eve dönen Serkan E.'nin, bu kez de küçük kızı 15 yaşındaki Sıla E.'ye (15) istismarda bulunduğu öğrenildi. Hakkında, "Cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma" ve "öz çocuğuna cinsel istismarda bulunma" suçlarından dava açılan Serkan E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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