CHP'nin Yunan aşkı bitmiyor! Yunan'ın bu ahlaksız 'tanrıça'sını her yere dikiyorlar! Bir yerden talimat mı geldi?

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Geçtiğimiz günlerde CHP'li mason Tunç Soyer, Osmanlı'ya hakaret edip işgalci Yunanistan'a tek kelime etmemesi nedeniyle büyük tepki toplamıştı.

Yunan aşkını milletin gözüne sokan CHP, Antalya 59. Altın Portakal Film Festivali için yeni bir skandala imza attı.

Putperest Yunan'ın 59 sözde tanrıçası şehrin her yerine dikilecek

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 1-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek festival için sözde 'Yunan tanrıçası Afrodit'in yani Roma dönemindeki adıyla 'Venüs'ün heykelleri dikilecek.

Altın sarısına boyadılar

CHP'li belediye, Venüs heykellerinin hazırlık çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. Atatürk Kültür Parkı içerisindeki depoda muhafaza edilen heykelleri altın sarısına boyama işlemleri bitti.

59 adet Venüs heykeli, ana akımın olduğu alanlara dikilecek.

“Pazartesi veya salıdan itibaren dağıtıma başlayacağız”

Ahlaksız Yunan heykellerinin hazırlık aşaması hakkında konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi ANSET Teknik Müdürü Hüseyin Kara, “59 adet heykelimizi şehrin farklı noktalarına dağıtacağız. Hazırlık ve onarımını arkadaşlarımız şu anda yapıyor. Pazartesi veya salıdan itibaren dağıtıma başlayacağız. Sabit olanlar var, onların da bakımlarını yapacağız. 1 haftadır hazırlık içerisindeyiz.” dedi.

CHP'nin Yunan ve Rum aşkı nereden geliyor?

Öte yandan sosyal medyada tepki toplayan CHP'li belediye başkanlarının yıllardır Türkiye'yi tehdit eden Yunan'a ait her şeyi sahiplenmesine tepki yağıyor. Vatandaşlar, "CHP'nin Yunan ve Rum aşkı nereden geliyor?" sorusuyla tepkilerini dile getiriyor.