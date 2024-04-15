  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP’nin yine özündeki 'İngiliz mandalığı' tuttu! İngilizce’ye var Arapça’ya yok!
Gündem

CHP’nin yine özündeki 'İngiliz mandalığı' tuttu! İngilizce’ye var Arapça’ya yok!

Yeniakit Publisher
2024-04-15 13:02:00 -
CHP’nin yine özündeki 'İngiliz mandalığı' tuttu! İngilizce’ye var Arapça’ya yok!

AK Parti'den CHP'ye geçen Kilis Belediyesi'nde ilk icraat olarak kentteki Arapça tabelalar indiriliyor. Zabıta ekipleri ile esnaf arasında zaman zaman tartışmalar yaşanırken İngilizce tabelalara dokunulmaması dikkat çekiyor.

AK Parti'den CHP'ye geçen Kilis Belediyesi'nde ilk icraat olarak kentteki Arapça tabelalar indiriliyor. Zabıta ekipleri ile esnaf arasında zaman zaman tartışmalar yaşanırken İngilizce tabelalara dokunulmaması dikkat çekiyor.

Yerel seçimlerde AK Parti'den CHP'ye geçen Kilis Belediyesi, yeni döneme yeni kararlarla başladı.

Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Arapça tabelalar ile ilgili aldığı kararı uygulamaya koydu.

Bilecen, Arapça olan tabelaların kaldırılması yönünde zabıtalara talimat verdi.

Ekipler esnafı gezerek tabelaları toplatıyor

Kilis Belediyesi'nin aldığı kararın ardından zabıta ekipleri, esnafı tek tek gezerek Arapça yazılan tabelaları indirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yapılan denetimlerde Arapça tabelalar ve posterler sökülürken, İngilizce olarak yazılan tabelalara dokunulmadığı da görüldü.

Esnaf karara itiraz etti

Ekiplerin yaptığı denetimler sonrası duruma itiraz eden esnafla da ufak çaplı tartışmalar yaşandı.

Ayrıca yapılan denetimlerde, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmayan esnaflara uyarıda bulunulduğu öğrenildi.

Sosyal medyadan da tepki çekti

Arapça tabelaların toplatılıp, İngilizce olanların kalmasına yönelik tepki ise sosyal medyadan da gösterildi.

Sosyal medyadan yorum yapan kullanıcılar, "Kimsenin Arapça tabelalar ile bir alıp veremediği yok" "O zaman İngilizce olan tabelalar da sökülmeli." dedi.

Irkçı Ümit’in siyaseti bu kadar olur… O parti lehine adaylıktan çekildi!
Irkçı Ümit’in siyaseti bu kadar olur… O parti lehine adaylıktan çekildi!

Siyaset

Irkçı Ümit’in siyaseti bu kadar olur… O parti lehine adaylıktan çekildi!

Irkçı Ümit'e Ankara'da istifa şoku! Belediye başkan adayları ile il başkanları ayrıldı
Irkçı Ümit'e Ankara'da istifa şoku! Belediye başkan adayları ile il başkanları ayrıldı

Siyaset

Irkçı Ümit'e Ankara'da istifa şoku! Belediye başkan adayları ile il başkanları ayrıldı

Nevşehir'de ırkçılık kazandı! AK Parti'den kovulan belediye başkanının ilk icraatı bakın ne oldu
Nevşehir'de ırkçılık kazandı! AK Parti'den kovulan belediye başkanının ilk icraatı bakın ne oldu

Siyaset

Nevşehir'de ırkçılık kazandı! AK Parti'den kovulan belediye başkanının ilk icraatı bakın ne oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23