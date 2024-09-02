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Medya CHP'nin yeni skandalı "pes" dedirtti! Erdoğan seçmenine hakaret mi?
Medya

CHP'nin yeni skandalı "pes" dedirtti! Erdoğan seçmenine hakaret mi?

Yeniakit Publisher
2024-09-02 15:45:00 - 2024-09-02 14:03:50
CHP'nin yeni skandalı "pes" dedirtti! Erdoğan seçmenine hakaret mi?

Melih Altınok, CHP’nin "hoşgörü" politikasını eleştirerek, Özgür Özel’i yerden yere vurdu. Altınok, Özel’in ifade özgürlüğünü savunurken çelişkili bir tutum sergilediğini belirtti. Ayrıca Ekrem İmamoğlu’nun siyasi manevralarının CHP seçmenini bıktırdığını söyleyen Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

Melih Altınok, CHP’nin "hoşgörü" politikasını eleştirerek, Özgür Özel’i yerden yere vurdu. Altınok, Özel’in ifade özgürlüğünü savunurken çelişkili bir tutum sergilediğini belirtti. Ayrıca Ekrem İmamoğlu’nun siyasi manevralarının CHP seçmenini bıktırdığını söyleyen Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

" "Yumuşama, diyalog" diyen Özgür Özel'in son icraatı, Erdoğan'a oy veren seçmene "Beyni emcüklenmiş" diyen lümpen bir kadını 30 Ağustos töreninde CHP'nin "onur konuğu" olarak ağırlamak, teşekkür etmek oldu.

Özel her ne kadar "2028'de CHP'nin adayını belirleyecek teknik direktörüm" falan dese de belli ki önüne koyulan ne idüğü belirsiz anketlerle gaza gelmiş durumda. Ve Türkiye Cumhurbaşkanı'yla görüştüğü için kendisini teslimiyetçilikle suçlayan parti içindeki şahinleri susturmak için seviyesini düşürüyor.

Ne var ki Voltaire pozları kesen Özel'in ifade özgürlüğünü savunmak için bula bula kendisi gibi düşünmeyen insanlara "Beyin ... geçirmişler" diyen bir rüküşü bulması, gelecek için ciddiye alınacak bir siyasi karakter olmadığının son kanıtı.

Hakkındaki skandalları siyasi çıkışlarla bastırmaya çalışan İmamoğlu'nun tarzı ise CHP seçmenini bile bıktırdı. Her gün ayrı bir kimliğe bürünüyor. Bir gün "PKK sizi tükürüğüyle boğar" diye tehditler savuran DEM'li bir militanı makamında ağırlıyor, samimi pozlar veriyor. Ertesi gün ise Ümit Özdağ'dan rol çalıp cuma namazı çıkışı basına "hutbede Atatürk'ün ismini geçirmedi" diyerek imamla didişiyor. "İmamoğlu yarın bir gün AK Parti'den aday olursa şaşırmam" diyen CHP'lilerin sayısı her geçen gün artıyor.

Bu vasat tabloda Mansur Yavaş itidalli tavrıyla, lüzumsuz tartışmalardan ve şovlardan uzak durmasıyla puan topluyor.

Saraçhane medyasının da, Özel'e çalışan kalemlerin de Mansur Yavaş'ı hedef tahtasına oturtmasının sebebi tam olarak bu."

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