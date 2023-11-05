CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'in A Takımı belli oldu! Sürpriz isimler...
CHP'nin yeni Genel Başkanı Manisa Milletvekili Özgür Özel'in A Takımı belli oldu.
NTV, Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan eden Özgür Özel'in A Takımı'nın belli olduğunu aktardı.
NTV canlı yayınında Özel'in A Takımı'nda; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin eski Dekanı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Volkan Demir, Ankara Üniversitesi’nin eski öğretim üyesi dış politika uzmanı Prof. Dr. İlhan Uzgel, Andaç Pamuk, emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Tolga Sağ, Baran Bozoğlu ve UNESCO Türkiye Milli Komite üyesi eğitimci Dr. Armağan Erdoğan, Gülşah Deniz Atalar'ın olduğu belirtildi.
Öte yandan listede olması beklenen diğer isimlerin ise şöyle olduğu aktarıldı: Selin Sayek Böke, Burhanettin Bulut, Suat Özçağdaş, Gamze Taşçıer, Gökçe Gökçen, Murat Bakan, Ahmet Baran Yazgan.