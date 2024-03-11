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Gündem CHP'nin yarım Genel Başkanı Özgür Özel polise taş atan Berkin Elvan'ı andı
Gündem

CHP'nin yarım Genel Başkanı Özgür Özel polise taş atan Berkin Elvan'ı andı

Yeniakit Publisher
2024-03-11 22:25:00 -
CHP'nin yarım Genel Başkanı Özgür Özel polise taş atan Berkin Elvan'ı andı

Türkiye'nin istikrarını hedef alan 'Gezi Eylemleri'nde polise taş atan Berkin Elvan'ı CHP'nin yarım Genel Başkanı Özgür Özel andı.

Dış güçler tarafından desteklenen çevreler 10 yıl önce Türkiye'de bir kalkışma başlattı. Göstericiler arasında bulunan ve polise taş atan Berkin Elvan için CHP'nin yarım Genel Başkan Özgür Özel, sosyal medya hesabı X'te bir paylaşımda bulundu.

Özel'in paylaşımı şöyle:

Gezi'de polisin attığı biber gazı kapsülüyle yaşamını trajik şekilde yitiren #BerkinElvan'ı 10'uncu ölüm yıldönümünde rahmetle anıyorum.

Bu ülkenin evlatlarını ayırmayacak, acıları yarıştırmayacak, hiçbir çocuğumuzun çocukluğunun çalınmasına izin vermeyeceğiz.


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