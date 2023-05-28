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Gündem CHP'nin veri sistemi yine çuvalladı
Gündem

CHP'nin veri sistemi yine çuvalladı

Yeniakit Publisher
2023-05-28 19:11:00 -

Her seçimde olduğu gibi CHP'nin veri sistemi yine çöktü.

Her seçimde çuvallayan CHP, veri sistemi yine fiyaskoyla sonuçlandı. CHP Genel Merkez binası önünde veri sistemi yayınlanması beklenen ekranlardan haber kanallarının yayınları verilmeye başlandı.

Bahar Feyzan, CHP'nin sisteminin yine çalışmadığını belirterek, "CHP Genel Merkezinde yine kendi verileri yok!" ifadeleriyle videolu bir açıklamada bulundu. yine CHP'nin çuvalladığını gözler önüne serdi.

Seçim sitesini kapattılar

CHP'nin seçim sitesi geliyorum.chp.org.tr kapatıldı. Siteye girenler, "Seçim sistemlerimiz tam gaz çalışıyor! Seçim esnasında ihtiyaç duymadığımız tüm web sitelerini 29.05.2023 23.59'a kadar geçici olarak kapattık. Seçimden sonra görüşürüz." ifadesiyle karşılaştı.

Skandal sonrası Adıgüzel görevden alınmıştı

7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 1,5 senedir üzerinde çalışıyoruz dediği seçim veri sistemi çökünce hedef tahtasına konulan Onursal Adıgüzel, görevden alınmıştı.

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