CHP’nin ‘terörist cenazesine katılmadık’ yalanı

Oğuzhan Gültekin Ankara

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa milletvekili Özgür Özel, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, “Bir CHP’li, terörist cenazesine katıldıysa o CHP’linin de, Özgür Özel’in de Allah belasını versin böyle bir yalan yok” diyerek CHP’li vekillerin terörist cenazesinde gözyaşı döktüklerini inkâr etti.

20 Kasım 2015’de PKK’lı terörist Aziz Güler’in cenazesine CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve yine İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi katılmış, İlgezdi cenaze sırasında gözyaşlarını tutamamıştı. PKK’lı terörist için gözyaşı döken CHP’li vekillerin hiç bir şehit cenazesine katılmamaları da dikkat çekmişti. CHP’li Özel’in TBMM kürsüsünden dile getirdiği, “hiçbir CHP’linin terörist cenazesine katılmadığı” iddiasını yalanlamaya arşivler yetti.

Özgür Özer’in iddiasının gerçek olmadığını bütün ülkenin bildiğine dikkat çeken AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer ise şu değerlendirmede bulundu: “CHP’nin görünen yüzünden çok görünmeyen yüzüne bakmak lazım. Yani, PKK’ya her türlü desteği veren bir partiyle kol kola girdikten sonra, beraber el kaldırıp indirdikten sonra terörist cenazesine katılsan ne olur, katılmasan ne olur. Bu yüzden Özgür Özel’in kullandığı kelimeler havada kalıyor. Teröristlerle kucak kucağa hareket edenlere destek ver sonra bu tür sözler sarf et. İnsanlara inandırıcı gelmiyor bunlar.”