CHP'nin taviz tecavüz tablosu ortadayken CHP’li kadınlar otobüs gezdirecek!
CHP'de taciz ve tecavüz vakaları almış başını giderken, CHP Kadın Kolları, sözde “kadın cinayetlerini durdurmak ve kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak” iddiasıyla otobüs gezdirme kararı 'komik' karşılandı.
CHP Kadın Kolları, sözde “kadın cinayetlerini durdurmak ve kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak” iddiasıyla Ankara’dan otobüsle yola çıkıp il il gezme kararı aldı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, “İl il gezerek kız kardeşlerimize haklarını anlatacağız” dedi.
Komedi gibi olan bu karar ana muhalefet partisindeki taciz ve tecavüz vakalarını akıllara getirdi. Partilerindeki kadınlara yönelik cinsel istismarlara göz yuman CHP’li kadınların böyle bir hamlede bulunması ‘samimiyetsizlik’ olarak yorumlandı.
Akit TV’de CHP’de yaşanan taciz ve tecavüz vakaları ‘koronavirüs tablosu’ biçiminde verildi.
Partideki kadın hakları ihlalini gözler önüne seren tablo durumun vehametini de ortaya koydu.