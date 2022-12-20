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Gündem CHP’nin suflecisi darbeci Rubin
Gündem

CHP’nin suflecisi darbeci Rubin

FETÖ’nün darbe danışmanı, hain kalkışma sırasında Büyükada ve Karaköy’de gerçekleştirilen darbe toplantılarına katılmaktan hakkında soruşturma başlatılan Michael Rubin, yine Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saldırdı.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 09:48:00 -
CHP’nin suflecisi darbeci Rubin

ÇINAR DEMİR  ANKARA

FETÖ’nün darbe danışmanı, 15 Temmuz 2016’da yaşanan girişim sırasında Büyükada ve Karaköy’de gerçekleştirilen darbe toplantılarına katılmak suçundan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Türkiye düşmanı Michael Rubin, yine sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’ye saldırdı. Aşağılık Rubin, “Erdoğan bir diktatör, yolsuz ve hırsız. Kriminal icraatlarını eleştiriyorum” şeklinde son derece çirkin ve küstah ifadeler kullandı.

Onurumuzu zedeleyemez

Rubin’e Akit aracılığıyla tepki gösteren TÜRK DEGS Başkanı, Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, şunları dile getirdi: “Ben iç siyaset ile kesinlikle ilgilenmiyorum. Ama devletimin ve milletimin onuru da benim duruşumun merkezindedir. Hiçbir yabancı devlet, kurum ya da kişi Türkiye’nin içişlerine karışma, seçilmiş ya da atanmış devlet yöneticilerine hakaret etmeye hakkı ve hukuku olmadığı gibi, buna en hafif deyimiyle küstahlık denir. Türkiye’de darbe yapmaya kalkan Fetö’nün destekçisi ve akıl hocalarının hele demokrasi havarisi kesilmesi kadar da trajikomik ironi olamaz. Halkımızın iradesine geçmişte de, günümüzde de, gelecekte de kimsenin, hele hele yabancıların hakaret ve müdahale etmesi asla kabul edilemez. Şahıslar beğenmese de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çoğunluk iradesine herkes saygı duymalı, yabancı devlet, kurum ya da kişilerin her türlü hakaret ve müdahalesine karşı durmalı, izin vermemelidir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk milletinin onurunu kimse zedeleyemez.”

CHP’nin akıl hocası

Araştırmacı Yazar Fehmi Çalmuk da, şunları söyledi: “FETÖ darbesinin yanında olan Rubin’in doğrudan Erdoğan’ı işaret etmesi gelişigüzel bir olay değildir. Zira Kılıçdaroğlu’nun son zamanlarda Türkiye’yi ve Erdoğan’ı uluslararası mahkemeye şikayet edercesine ortaya attığı ‘uyuşturucu ticareti’ temelini teşkil eden ‘kriminal icraatlarını eleştiriyorum’ sözünü kullanmıştır. Rubin şifreli mesaj vermiştir. Bu söz CHP’ye suflenin kimin tarafından verildiğini ortaya koymaktadır. Anlaşılıyor ki yeni dönemde Rubin, Erdoğan’a yönelik bir kampanyanın işaret fişeğini yakmıştır. 2023 seçimlerinin hiç de kolay olmayan bir süreçte geçeceği görülmektedir. ‘Demokratlar siyasi rakiplerini tutuklamazlar’ sözü bile yeni bir kumpası işaret etmektedir ki, siyasette olduğu kadar medyada ve yargıda da FETÖ artığı isimlerin girişimlerine dikkat edilmesi gerekir.”

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