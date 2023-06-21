CHP'nin sözcüsü İsmail Saymaz yerel seçim hezimetini şimdiden kabul etti! 'Cumhur İttifakı kazanır'
Seçim hezimeti yaşayan 6'lı masadaki krize değinen İsmail Saymaz, yerel seçimlerde İYİ Parti ile CHP'nin ortak aday çıkarmasının zor olduğunu belirterek, 'Ayrılığın devam etmesi halinde Cumhur İttifakı karşısında İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Hatay, Antalya kaybedilebilir.' dedi.
Seçimlerde alınan yenilgi sonrası kongreye hazırlanan İYİ Parti'de, parti içi kaosun yanında 'ittifaka devam edilecek mi yoksa sonlandırılacak mı' tartışması da devam ediyor.
CHP yandaşı gazeteci Saymaz, kongre sürecine dair kulis bilgilerini paylaştı. Saymaz, Akşener'in kongrede yapacağı konuşmada Millet İttifakı'ndan ayrılışını ilan edeceğini iddia etti. "Meral Akşener kongrede Millet İttifakı'ndan ayrılışını ilan edecek." ifadesini kullanan Saymaz, "O konuşmada bu ittifaka dair, seçim sürecine dair sert ve köşeli cümleler kuracak." dedi.
"Ayrılık devam ederse Cumhur İttifakı'na kaybedilir"
Bu iddiasına ilişkin fondaş Sözcü TV yayınında konuşan Saymaz, yerel seçimlerde İYİ Parti ile CHP'nin ortak aday çıkarmasının zor olduğunu vurgulayıp, "Ayrılığın devam etmesi halinde Cumhur İttifakı karşısında İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Hatay, Antalya kaybedilebilir" dedi.
Sunucu şaşkınlığını gizleyemedi
Bu sözler karşısında sunucunun şaşkınlığını gizleyemedi ve "Bunun üzerine ne söyleyeyim bilemedim." diye konuştu.
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