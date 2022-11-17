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Siyaset CHP'nin söyleyemediğini DSP lideri Aksakal söyledi!
Siyaset

CHP'nin söyleyemediğini DSP lideri Aksakal söyledi!

DSP Genel Başkanı Aksakal, "Türkiye olarak 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz, bu terör örgütünün adı PKK, soyadı ABD'dir." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 21:27:00 -
CHP'nin söyleyemediğini DSP lideri Aksakal söyledi!

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaşamlarını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılar için şifa diledi.

İktidarıyla, muhalefetiyle tüm siyasi yapıların 2023 seçimlerine doğru giderken içinde bulunulan ortamda oy devşirme kaygısından arınarak terörü, teröristleri ve teröristlerin yolunu açanları lanetlemesinin yetmeyeceğini ifade eden Aksakal, buna "PKK/PYD terörü ve teröristleri" diyerek doğrudan tanım da konulması gerektiğini söyledi.

Aksakal, "Türkiye olarak 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz, bu terör örgütünün adı PKK, soyadı ABD'dir." dedi.

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Yorumlar

Putsavar

hayir, ana adi chp baba adi abd. Yani tam bir haramzade.

Mikail

Doğruya doğru şimdi milli gayrimilli mücadelesi var vede olacaktır net...
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