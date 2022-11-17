CHP'nin söyleyemediğini DSP lideri Aksakal söyledi!
DSP Genel Başkanı Aksakal, "Türkiye olarak 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz, bu terör örgütünün adı PKK, soyadı ABD'dir." dedi.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaşamlarını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılar için şifa diledi.
İktidarıyla, muhalefetiyle tüm siyasi yapıların 2023 seçimlerine doğru giderken içinde bulunulan ortamda oy devşirme kaygısından arınarak terörü, teröristleri ve teröristlerin yolunu açanları lanetlemesinin yetmeyeceğini ifade eden Aksakal, buna "PKK/PYD terörü ve teröristleri" diyerek doğrudan tanım da konulması gerektiğini söyledi.
Aksakal, "Türkiye olarak 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz, bu terör örgütünün adı PKK, soyadı ABD'dir." dedi.