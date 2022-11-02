CHP'nin son kararı: Danışmandan öteye başörtülüye yer yok!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Grup toplantısında CHP'lilerin başörtüsü ikiyüzlülüğünü gündeme getirdi.

Erdoğan, 28 Şubat dönemini hatırlattığı konuşmasında, "Daha düne kadar Genel Başkan Yardımcısı sıfatıyla partinizde olan hanımefendinin, ikna odalarında kızlarımıza neler çektirdiğini siz nerelere kaçıracaksınız? Bunları nasıl yok farz edeceksiniz? Üniversitelerimizin kapılarında, kızlarımızın başörtülerini açtıran siz değil miydiniz? İşte o hanım, ikna odalarının kurucusu kızlarımıza az mı çektirdi?" sorularını yöneltti.

"Hadi bakalım başörtülü adayları koy"

"Bizim polis kardeşlerimizi de acımasız bir şekilde kullandılar ve kızlarımızın başlarından başörtülerini çekip alarak onlara zulmettiler. Bunları sen bize nasıl unutturacaksın?" diyen Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Bay Kemal, biz bunları unutmayız. Bütün bunlara rağmen sıkıysa önümüzdeki seçimde hadi bakalım başörtülü adayları koy. Koy, seni de görelim." diye seslendi.

CHP'de danışmandan öteye başörtülüye yer yok!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına CHP'den ilk cevap Grup Başkanvekili Engin Altay'dan geldi.

CHP'li Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "Başörtülü bir aday gösterir misiniz?" sorusuna cevap verdi.

Kemalist zorbalardan korkan Engin Altay, "Genel Başkanımızın başörtülü danışmanı var." ifadelerini kullandı.