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CHP’nin sokak yalanları...

Sözde sokağın nabzını tutmak için Kartal’da gerçekleştirilen sokak röportajında, “Bir önceki seçimde Binali Yıldırım’a oy vermiştim bu seçimde Ekrem İmamoğlu’na vereceğim” diyen kişinin CHP Kartal Meclis Üyesi Umut Daştan olduğu ortaya çıktı.

04 Haziran 2019 Salı 10:56

 Muhammed Uzun  İstanbul 

Puslu havaları fırsat bilip kriz tellallığı yapan, halkı galeyana getirmek için kılıktan kılığa giren CHP’nin bir sokak mizanseni daha deşifre oldu.

Büyükçekmece’de sahte seçmen skandalıyla karşımıza çıkan, Esenyurt’ta İmamoğlu’na övgüler yağdıran, Ümraniye’de AK Parti’yi karalayarak, sıradan bir vatandaş gibi konuşan şahısların CHP’li çıkmasının ardından Kartal’da da aynı tiyatro sahnelendi.

Sözde sokağın nabzını tutmak için Kartal’da gerçekleştirilen sokak röportajında, “Bir önceki seçimde Binali Yıldırım’a oy vermiştim bu seçimde Ekrem İmamoğlu’na vereceğim” diyen kişinin CHP Kartal Meclis Üyesi Umut Daştan olduğu ortaya çıktı.


Yeni Akit Gazetesi
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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 10:56
  1. İstanbul
  2. Umut Daştan
  3. CHP
  4. Ekrem İmamoğlu
  5. Binali Yıldırım

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  • SerdarSerdar31 dk önce
    Zaten yüzünün nurundan belli... Anlatmaya gerek yok.

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