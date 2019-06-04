CHP’nin sokak yalanları...

Muhammed Uzun İstanbul

Puslu havaları fırsat bilip kriz tellallığı yapan, halkı galeyana getirmek için kılıktan kılığa giren CHP’nin bir sokak mizanseni daha deşifre oldu.

Büyükçekmece’de sahte seçmen skandalıyla karşımıza çıkan, Esenyurt’ta İmamoğlu’na övgüler yağdıran, Ümraniye’de AK Parti’yi karalayarak, sıradan bir vatandaş gibi konuşan şahısların CHP’li çıkmasının ardından Kartal’da da aynı tiyatro sahnelendi.

Sözde sokağın nabzını tutmak için Kartal’da gerçekleştirilen sokak röportajında, “Bir önceki seçimde Binali Yıldırım’a oy vermiştim bu seçimde Ekrem İmamoğlu’na vereceğim” diyen kişinin CHP Kartal Meclis Üyesi Umut Daştan olduğu ortaya çıktı.