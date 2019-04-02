CHP'nin sitesinde çalıntı oy iddiası!

Yerel seçimlerle ilgili sandık sonuçlarının işlendiği tutanaklardaki çelişki birçok kesim tarafından tartışılmaya başlandı. İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir okuldaki sandıkta, belediyede AK Parti ilk sırada çıkarken, büyükşehirde hiç oy çıkmaması sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Emin Ali Yaşin ilkokulundaki 3183 nolu sandık için CHP'nin sitesinde sorgulama yapan bir vatandaş ilginç bir tabloyla karşılaştı. Sorgulama ekranında, AK Parti için belediyede 126 oy çıktı. Aynı sandıktan büyükşehir için AK Parti'ye hiç oy çıkmaması hırsızlık iddialarını gündeme getirdi. Sosyal medyada gündem olan bu videoya gelen yorumlar, Millet İttifakı görevlilerinin usulsüzlük yaptığı yönünde birleşti.

Uyarılar yapılıyor: Sandıklarınızı sorgulayın

Vatandaşların, CHP'nin sandık sorgulama sayfasına girip, kendi oy kullandığı sandıktaki sonuçları 'Büyükşehir Belediye Seçimleri' butonuna tıklayarak oy sayılarını kontrol etmeleri öneriliyor.

Antalya'da oy pusulaları çöpten çıktı

Antalya'da ortaokulun yanındaki çöp konteynerinde büyük oranda yanmış 3 oy pusulası ve zarf bulundu. Olayda söz konusu olan oy pusulalarında seçmenin AK Parti'ye oy verdiği öğrenildi.