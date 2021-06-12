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Gündem CHP'nin Sedat Peker ikiyüzlülüğü ortaya çıktı
Gündem

CHP'nin Sedat Peker ikiyüzlülüğü ortaya çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 2013'te suç örgütü lideri Sedat Peker ile cezaevinde görüştüğü ortaya çıktı. Peker'in görüşlerine de CHP Cezaevi Komisyonunun hazırladığı raporda yer veren CHP'lilerin söz konusu görüşmeye yönelik iddialara sessiz kalması ikiyüzlülüklerini ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 13:01:00 -
CHP'nin Sedat Peker ikiyüzlülüğü ortaya çıktı

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in reklam yüzü olarak kullanıldığı Dubai merkezli kumpas sonrası Türkiye'yi erken seçim ortamına sürükleme görevini üstlenen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), aynı zamanda Peker ile AK Partiyi ilişkilendirmek için algı çalışmalarına başladı. Ancak ortaya çıkan detay, CHP'li isimlerin suç örgütü elebaşı ile olan ilişkini ifşa etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Grup Başkanvekili Özgür Özel'in başını çektiği CHP heyeti, 2013 yılında Silivri Cezaevi'nde suç örgütü lideri Sedat Peker'i ziyaret etti. Görüşme, suç örgütü liderinin ifadesiyle kendisinin değil CHP'lilerin aldığı özel izinle gerçekleşti. Hatta içerisinde dönemin CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir ve CHP Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ında yer aldığı CHP Cezaevi Komisyonu, hazırladığı raporda suç örgütü liderinin ifadelerine bile yer verdi.

Kılıçdaroğlu'na sordu

CHP'li Özel ve Ağbaba'nın sıkı teması, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2015 yılında Peker'e yönelik 'mafya' demesi üzerine ortaya çıktı. Peker, 11 Ekim 2015 tarihinde yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'na, "Eğer ben mafyaysam parti yöneticilerinize, vekillerinize sormanız gerekmez mi, 'Bir mafyaya neden ziyarete gidiyordunuz?' diye" sorusunu yöneltti.

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