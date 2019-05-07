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CHP'nin seçmenine güveni sıfır! Plajlar kapatılacak, deniz seferleri bile iptal!

İstanbul seçimlerinin yenilenme kararının ardından CHP, kendi seçmenine güvenmediğini adeta ilan etti. CHP'li belediyeler plajları, müze ve turistik alanların kapatılacağını duyurdu. 23 Haziran'da deniz seferlerinin de iptal edileceğini bildiren CHP'li bir belediye, vatandaşların seyahat özgürlüğüne de engel olacağını duyurarak skandala imza attı.

07 Mayıs 2019 Salı 22:52
CHP'nin seçmenine güveni sıfır! Plajlar kapatılacak, deniz seferleri bile iptal!

 yeniakit.com.tr 

İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından CHP'li belediyeler, CHP'lilere güvenmediğini adeta ilan ederek plajları, müzeleri ve turistik alanları kapatacaklarını duyurdu. Hatta CHP'li Mudanya Belediyesi daha da ileri giderek vatandaşların seyahat özgürlüğüne engel olacağını bildirerek deniz seferlerinin iptal edileceğini duyurdu. 

CHP kendi seçmenine güvenmiyor

YSK'nın İstanbul seçimlerini yenileme kararının ardından CHP kendi çapınca harekete geçti. Kıyı kesimdeki CHP'li belediyeler plajları kapatacaklarını duyurarak İstanbul'daki CHP'lilerin oy kullanmasını istedi. Kendi seçmenine güvenmediğini adeta ilan eden CHP'li belediyeler vatandaşların özgürlüklerini kısıtlayan yollara başvurdu.

Plajları kapatacaklar

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye seçiminin yapıldığı 23 Haziran'da duyuru yapan CHP'li Bodrum, Kepez, Datça, Burhaniye, Edremit, Seferihisar ve Çeşme belediyeleri plajları vatandaşlara kapatacaklarını duyurdu.

Müzeler ve turistik mekanlar da kapalı olacak

CHP'li Eskişehir Belediyesi müzeler ve turistik alanların İstanbullu vatandaşlara kapalı olacağını duyurarak vatandaşların özgürlüğünü ihlal edeceğini ilan etti.

Seyahat özgürlüğüne engel: Deniz seferleri bile iptal edilecek

CHP'li Mudanya Belediyesi, İstanbul'daki seçim nedeniyle deniz seferlerini iptal ederek "Bizde 23 Haziran'da şiddetli poyraz var" mesajıyla vatandaşın seyahat özgürlüğünü engelleyeceğini duyurdu.

İşte CHP'li belediyeler sosyal medyadan paylaştıkları mesajlar:

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 23:35
  1. İstanbul
  2. Eskişehir
  3. CHP'li belediyeler
  4. CHP
  5. Bodrum
  6. Kepez
  7. Datça
  8. Burhaniye
  9. Edremit
  10. Seferihisar
  11. Çeşme
  12. Mudanya

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