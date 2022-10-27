CHP'nin “Satılmış” vekili Ali Mahir Başarır'dan mahkemede küstahlık

Yalova Belediyesinde "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, irtikap, güveni ve görevi kötüye kullanma, zimmet ve ilgili mevzuata göre suç oluşturan eylemler ve belediye hesaplarında kanuna aykırı olarak yapılan iş ve işlemlerle" ilgili olarak İçişleri Bakanlığınca başlatılan soruşturmalar kapsamında yaklaşık 3 yıl önce görevinden uzaklaştırılan CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman'ın tutuksuz yargılanmasına devam edildi.

Görülen davada Salman'ın avukatları, dosyanın birleştirilmemesini, CHP'li Salman'ın, DP'li eski Yalova Belediye Başkanı Yakup Bilgin Koçal'dan ayrı olarak tek başına yargılanmasını talep etti. Salman'ın avukatı Deniz Baykal, "Müvekkilim Vefa Salman suçsuzdur. Görevine iade edilmesi gerekiyor. Vefa Salman'ın tek yargılanmasını diliyoruz" dedi.

CHP'liler mahkemeyi karıştırdı

CHP'li Salman'ın avukatı Deniz Baykal'ın Salman'ın tek başına yargılanma talebini değerlendiren mahkeme heyeti, talebi uygun bulmayarak reddetti. Bunun üzerine CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek, Seyit Torun, Gamze Akkuş İlgezdi, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu mahkeme heyetine bağırarak itiraz etti.

CHP'li grup, 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine hakarete varan üslup kullanarak salonu terk etti.

Haddini ve boyunu aşan Seyit Torun, "Tetikçilik yapmayın" diye hakarette bulundu.

CHP'nin “Satılmış” vekili parmak salladı

Şanlı Türk ordusuna “satılık” diyecek kadar alçalan CHP'nin satılmış vekili Ali Mahir Başarır, mahkemede rezil hareketlerde bulundu.

"Satılmış" vekil parmak salladığı mahkeme başkanına, "Sana yazıklar olsun" diye bağırdı.