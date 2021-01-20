CHP’nin restoran tacizcisi hakim karşısına çıktı
Maltepe’de, 23 yaşındaki kadına bir restoranda cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K. “nitelikli cinsel saldırı”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “tehdit” suçlarından hakim karşısına çıktı.
Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık U.K. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada müşteki Z.Y. ile taraf avukatları da hazır bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, olay anına ilişkin kamera görüntülerinin çözümünün yapılması için bilirkişiye verilmesini kararlaştırdı.