CHP’nin reklam ajansı Selvi Kılıçdaroğlu’nu böyle rezil etti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinin mutfağında Ajans tarafından çekilen videoları gün geçtikçe daha tuhaf bir hal alıyor.

İlk başlarda “mütevazi yaşantı” vurgusu yapmak için mutfağa yerleştirilen eşyalar ve mutfak düzeni iyice karışmaya başladı.

Plastik sürahi ihmal edilmiyor

Kemal Kılıçdaroğlu’nun mutfağından çektiği videolarda en önemli eşya “fakirlik ve mütevazilik” çağrışımı yapan plastik sürahi. Ancak Ajans, her videoda ayrı renk bir plastik sürahi kullanıyor. İlk videolarda yeşil olan plastik sürahi, son videoda beyaz oldu.

Cam sürahilerin daha sağlıklı ve hijyen açısından daha güvenilir olduğunu bilmeyen Ajans, cam sürahiyi “zenginlik” göstergesi olarak düşünüyor. Oysa bir cam sürahi 5 ila 25 TL arasında değişen fiyata sahip.

Tavanın içinde çaydanlık ve tezgahta poşet

İlk videolarında daha derli toplu görünen Selvi Kılıçdaroğlu’nun mutfağı son videoda ise oldukça dağınık gösterildi. “Kemal Bey eve gelirken almış” havası oluşturulmak istenen yeşillikler, tezgahın üstünde poşette duruyor. Görenleri şaşkına çeviren bir başka ayrıntı ise fırınlı ocağın üstünde duran çaydanlığın altındaki tava. Ajansın bu görüntü ile vermek istediği mesaj bir türlü anlaşılamadı.

Bulaşıkları elde yıkıyor

Çevre örgütlerinin sürekli vurguladığı bulaşığı elde yıkamanın daha fazla su israfı oluşturduğu gerçeği de ajansın umrunda olmamış. Kılıçdaroğlu’nun solunda bulaşık makinesi görünüyor ancak mutfak tezgahının üstünde duran bulaşık sepetinde elde yıkanmış bulaşıklar mevcut.

“Mütevazi” görüntü vermek isteyen Ajans, hanımefendiliği ve nazik kişiliği ile tanınan Selvi Kılıçdaroğlu’nu ‘beceriksiz ev kadını’ moduna sokmuş.





