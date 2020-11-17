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Gündem CHP’nin rakı aşkı bitmiyor!
Gündem

CHP’nin rakı aşkı bitmiyor!

Adana’da düzenlenmek istenen “Adana Rakı Festivali” 2018 ve 2019 yıllarında gazetemiz Akit’in haberleri üzerine, kamuoyunun tepkisi ile iptal edilmişti.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 09:46:00 -
CHP’nin rakı aşkı bitmiyor!

2020 yılında koronavirüs salgını nedeni ile gündeme dahi getirilemeyen festival için yeniden gün verilmeye başlandı. Pandeminin artarak devam ettiği şu günlerde bir grup sosyal medya kullanıcısı yeniden festival düzenleme çabasına tutuştu. Konuya tepki gösteren Adana İHH ve Adana Sivil İnisiyatif Meclisi Başkanı (ASİM) Mahmut Eraslan, şunları dile getirdi: “Şehrimizin umuma açık ve kutsal mekânlarında Kebap ve Şalgam Festivali kılıfı ile düzenlenen rakı festivali etkinliğinin bu yıl da yapılacağının duyurulmuş olması kamuoyunu sivil toplum kuruluşlarımızı ve halkımızın önemli bir kesimini rahatsız ediyor. Herhangi bir alkollü içeceğin festivalinin yapılması kanunen yasaktır. Ama bu yıl yeniden hareket geçtiler  sosyal medyada 12 Aralık 2020 cumartesi günü ‘Adana rakı festivali’ etkinliği açarak insanları Adana’ya davet ediyorlar.”


Yeni Akit Gazetesi
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