CHP'nin ortağı DEM'den terör mitingi! Özgür Özel ve İmamoğlu'nun kapısı işte bunlara açık
CHP'nin ittifak ortağı DEM Parti'nin, Kadın Meclisi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği mitingde teröristbaşı Abdullah Öcalan için özgürlük istenirken, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları taşıyan 3 kişi gözaltına alındı.
DEM Parti Kadın Meclisi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kültür Mahallesi'nde bulunan 8 Mart Kadın Parkı'nda miting düzenlendi. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili ve Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu ile DEM Parti Batman Belediye eş başkan adayı Gülistan Sönük'ün de katıldığı mitingde şarkılar seslendirilerek, halay çekildi.
Mitingde terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşıyan 3 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Teröristbaşı Öcalan için özgürlük istedi
DEM Parti Diyarbakır Milletvekili ve Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, mitingde yaptığı konuşmada, "Son 8 yılda ağırlaştırılmış tecritle aslında bütün haklarımız gasbedildi. Sayın Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması için arkadaşlarımız mücadele ediyor. Biz kayyumları tarihin çöp sepetine göndereceğiz" dedi.
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