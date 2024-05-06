CHP’nin müttefikinin vukuatları bitmiyor! DEM’li Başkanlar Ve Vekillerden İhanet Yarışı

PKK’nın siyasi kolu DEM, Türkiye’yi hedef alan eylemlere ve söylemlere imza atmaya devam ediyor. CHP’yle müttefik hâlinde olan söz konusu partinin belediye başkanları İstiklal Marşı’na ve Türk bayrağına hakaret yağdırırken milletvekilleri bölücü başı Abdullah Öcalan’a sahip çıkıyor.

BUĞRA KARDAN/İSTANBUL

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı DEM, ihanette sınır tanımıyor. CHP’nin ittifak hâlinde olup toz kondurmadığı bu parti, bölücü eylemlerden ve söylemlerde bulunmaktan geri durmuyor. Devlet büyüklerine sövülürken kıs kıs gülen DEM’li belediye başkanları, İstiklal Marşı’nı duymaya ve Türk bayrağını görmeye tahammül edemiyor. DEM’li milletvekilleri de her platformda PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ı methetmekten, Türkiye’nin birliğini ve bütünlüğünü hedef alan açıklamalar yapmaktan çekinmiyor.

İFTİRA ATMAKTAN GERİ DURMUYORLAR

Nitekim yerel seçimlerin akabinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda Türk bayrağı kaldırıldı. Diyarbakır Bağlar Belediyesi’nde işçilerce PKK marşı eşliğinde temizlik yapıldı. Aynı belediye tarafından kadın teröristler için heykel açılışı gerçekleştirildi. Mardin Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı’nda İstiklal Marşı okunması önerisi reddedildi. Diyarbakır Sur Belediyesi’nde mazbata törenini takiben Türkiye’nin banisi Mustafa Kemal’e ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a küfredildi. Tunceli Belediyesi’nin sosyal medya hesabının adı Dersim Belediyesi olarak değiştirildi.

DEM’li milletvekilleri de Türkiye’nin huzur iklimine saldırmayı sürdürdü. Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, hükümetin ‘Kürtleri hedef aldığı’ iftirasında bulundu. Ayrıca amcası terörist Abdullah Öcalan’ın fikirlerinin ve düşüncelerinin Ortadoğu’da yaşayan halklar için özgürlük umudu olduğunu savundu. Mersin Milletvekili Ali Bozan, Öcalan’ın serbest bırakılması çağrısı yaptı ve “Tecridi mutlaka kıracağız” çıkışında bulundu. DEM’li belediye başkanlarının uygulamaları, Ömer Öcalan ve Ali Bozan’ın sözleri infiale neden olurken yeni bir skandal patlak verdi. İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu’nun kardeşinin PKK’yla iç içe olan MLKP üyeliğinden yargılandığı öğrenildi. Otlu’nun kardeşi Gökçe Otlu Talipoğlu’nun istihbarat birimlerince yakalandığı, mahkemece silahlı terör örgüten üye olmaktan tutuklandığı ve 15 yıl hapis talebiyle yargılandığı malumatı edinildi. Çiçek Otlu’nun isminin geçtiği yeni skandal da DEM’in art niyetini dışa vurdu.

Siyasiler, DEM’in sırtını terör örgütüne yasladığını aktardılar. HDP’nin kapatma davasının uzamasıyla iyice arsızlaşan bu yapının demokrat maskesini çıkardığını, çirkin yüzünü daha net şekilde ortaya koyduğunu vurguladılar. “Ülkenin huzurunu, güvenliğini tehdit eden DEM’li belediye başkanlarına ve milletvekillerine yaptırım uygulamanın vakti geldi hatta geçti. İlgili mercilerce gerekli adımlar atılsın. Önlem alınacaksa alınsın, kayyum atanacaksa atansın” görüşlerini paylaştılar.

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GÜÇ VEREN, YÜREKLENDİREN CHP

Akit’e konuşan Ülkücü camianın önde gelen isimlerinden Adnan Baran, DEM’in sabırları taşırdığını belirtti. Baran, şunları söyledi:

“DEM’li belediye başkanlarının ve milletvekillerinin eylemleri de söylemleri de tahrik edici. Bunlar, gerilimden besleniyorlar. Toplumu galeyana getirmeye, ülkeyi karıştırmaya çalışıyorlar. Krize ve kaosa bel bağlıyorlar. Kriz ve kaos çıkarmak için ya milli marşımıza ya bayrağımıza ya da devlet büyüklerimize saldırıyorlar. Bunlara karşı gerekenler yapılmalı. Hukuka uymayan, terör örgütünü ve başını öven milletvekilleri cezalandırılmalı. Devletimize savaş açan, marşımıza ve bayrağımıza katlanamayan belediyelere de denetim uygulanmalı hatta kayyum atanmalı. Ülkeye iftira atmak, bölücü başını müdafaa etmek ne demek? Egemenlik ve bağımsızlık sembollerimize tahammül edememek, devlet büyüklerimize sövmek ne demek? PKK’ya, MLKP’ye üye olmak ve yardım etmek ne demek? DEM’lilere karşı gereken yapılmalı. Bunlara alan bırakılmamalı.

DEM’liler, seçimlerde CHP’yle yapılan ittifaktan ötürü şımardılar. Sözde Atatürkçü, ulusalcı, sosyal demokrat CHP neden bunlara ses etmemektedir? Niye bunlara karşı kör, sağır, dilsizdir? ‘Atatürk’ veya ‘Kuvay-ı Milliye’ denilince mangalda kül bırakmayan CHP, niçin DEM’lilerin ihanetlerini görmemektedir?

Demek ki CHP ile DeM’in zihniyeti çok da farklı değil. Demek ki CHP, toplumun gazını almak için ulusalcı ve milliyetçi söylemlerde bulunuyor. Demek ki Merhum Necip Fazıl Kısakürek’in ‘CHP siyasi parti değil, emperyalizmin ileri karakolu’ cümlesi haklı. Öyle anlaşılıyor ki CHP’ye verilen misyon var. O misyon da bölücü örgütlerle ve partilerle uğraşmak değil, onları himaye etmektir. Bakın, Savcı Selim Kiraz olayı önemli bir örnektir. Bu örnekte karşımıza Kiraz’ı değil, onun katillerini müdafaa eden bir CHP vardır.”

Gelinen aşamada terörle topyekûn mücadeleye hız verilmesi gerektiğini kaydeden Baran, “Askeri operasyonlarla yetinilmemeli ve PKK’nın siyasi ayağı da kırılmalı. CHP de DEM’i kuvvetlendirmekten, yüreklendirmekten kaçınmalı” diye ekledi.