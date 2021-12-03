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Siyaset CHP'nin miting oyunu ortaya çıktı
Siyaset

CHP'nin miting oyunu ortaya çıktı

CHP'nin Mersin mitinginin kalabalık gözükmesi için Adana'dan ve çevre illerden otobüslerle insan taşıyacakları ve söz konusu kalabalığı "Mersin Halkı" diye takdim edecekleri öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 17:36:00 - 2021-12-03 17:39:51
CHP'nin miting oyunu ortaya çıktı

Son günlerde dolar ve enflasyonda yaşanan dalgalanmaları gerekçe gösteren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Mersin'de miting yapma kararı aldı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı miting yarın başlıyor.

Girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'nun yine "erken seçim" çağrısı yapacağı miting öncesi yapılan bir paylaşım ise dikkat çekti. CHP'nin Mersin'de düzenlenecek mitingin kalabalık gözükmesi için çeşitli illerden otobüs kaldıracağı öğrenildi.

CHP'nin foyası ortaya çıktı

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım CHP'nin foyasını ortaya çıkardı.

CHP Kozan İlçe Örgütü'nün Mersin mitingine büyük bir kalabalıkla katılacağını belirten Gök, şunları kaydetti:

"Kozan İlçe Başkanlığımızı ziyaretimizde yoğun ilgi gösteren hemşehrilerime teşekkür ederim.Kozan İlçe Örgütümüz Mersin mitingine görkemli bir kalabalıkla katılacak."

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