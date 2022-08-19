CHP'nin 'MHP' tiyatrosu elinde patladı! Kürsüde konuşturdukları şahsın sicili kabarık çıktı

CHP'nin Ankara'da düzenlenen üye katılım töreninde kürsüye çıkan ve MHP'den istifa ederek CHP'ye katıldığını söyleyen şahsın herhangi bir siyasi partiye üye olmadığı, aktif SGK'lı olarak bir iş yerinde kepçe operatörlüğü yaptığı belirlendi. SGK ile sağlıktan yararlanabileceği, bu nedenle Yeşil Kart'a ihtiyacı olmadığı öğrenilen Hilmi A.'nın ayrıca 'Hırsızlık, güveni kötüye kullanma vb.' suçlardan kayıtları da bulundu.

Ankara'da düzenlenen CHP üye katılım programında kürsüye çıkan Hilmi A., "7 aydır çalışmıyorum, sağlık güvencem yok. Yeşil Kart çıkaracağım diyorum, sağlık sigortan yok, özel sigortan yok, borcunu öde diyorlar. Çalacak mıyım, çırpacak mıyım, neyle ödeyeceğim?" ifadelerini kullanmıştı. MHP'den istifa ederek CHP'ye katıldığını söyleyen Hilmi A. ile ilgili gerçekler ortaya çıktı.

Siyasi parti üyeliği çıkmadı

Sabah'ın haberine göre, MHP'den istifa ettiğini ifade eden Hilmi A.'nın, MHP'ye üye olmadığı, herhangi bir partide de siyasi kaydının bulunmadığı tespit edildi.

Yeşil Kart'a ihtiyacı yokmuş!

'7 aydır işsizim' diyen Hilmi A.'nın aktif SGK'lı olarak kepçe operatörlüğü yaptığı öğrenildi. Hilmi A.'nın sağlık güvencesinin de SGK üzerinden karşılandığı tespit edildi. Şahsın, Yeşil Kart almasına gerek olmadığı belirlendi.

Sicili kabarık çıktı

Kılıçdaroğlu'na 'Gelin başımıza geçin, bitirelim bu işi' diyen Hilmi A.'nın ayrıca, "Mühür Bozma", "Açıktan Hırsızlık - Tehdit", "Mala Zarar Verme", "Alkollü Araç Kullanmak, Tehlikeli Araç Kullanmak - Taksirle Yaralama", "Hakaret", "Güveni Kötüye Kullanma" ve "Kötü Muamele" suçlarından adli olay kaydı, "Hırsızlık", "Kasten Yaralama" ve "Güveni Kötüye Kullanma" suçlarından KİHBİ kaydı bulundu.

Sufle verilen 'başörtülü' kadın üye

Aynı programda başörtülü bir kadın kürsüye çıkarılarak CHP'ye üye yapıldı. Apar topar çıkarıldığı anlaşılan kadın konuşma yapmak da oldukça zorlandı. Bu sırada CHP'li kadın bir üye sık sık, 'İlacım yok, alamıyorum de' şeklinde telkinde bulundu. Baskı altında kalan kadın, 'Tamam söylüyorum işte.' dedi. Bu görüntüler tepki çekti ve çok konuşuldu.