CHP'nin meşhur 6 oku, artık LGBTİ'li sapkınları temsil ediyor!

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Mustafa Kemal Atatürk döneminde kararlaştırılan 6 oku son yıllarda parti içinde de tartışma konusu olurken, 6 okun temsil ettiği değerlerle alakalı dikkat çeken tartışmalar yapılıyor.

90 yılı aşkın süredir milletin değerlerine karşı çıkan CHP’nin İslam ve millet düşmanlığı sürerken, CHP’nin bu düşmanlığı milletin son yıllarda özüne dönüşüyle daha da arttı.

6 ok LGBTİ’yi mi temsil ediyor?

Partinin kurucusu Mustafa Kemal’in Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, İnkılapçılık ve Devletçiliği simgelemesi için kullandığı 6 okun son yıllarda partinin ahlaksız açılımlarda bulunması Lezbiyen, Gay, Biseksüel, İnterseks’i temsil ettiği iddia ediliyor. 6 ok, son yıllarda partinin elini ayağını bağlarken CHP’li belediyelerin ahlaksızlık yarışına girmesi partinin oklarının LGBTİ’leri temsil ettiği iddialarına güç kazandırdı.

Darbe şakşakçılığı ve ayyaşlık!

Baran dergisi bu haftaki sayısının kapağında 6 oku ahlaksız LGBTİ hareketine atıfla gökkuşağı rengine boyarken, “CHP’nin varlık sebebi: İslâm’a ve İnsana Düşmanlık” başlığını kullandı.

Dergi, geçtiğimiz haftaki sayısında ise CHP’nin 6 okunun açıklamasını “İslam düşmanlığı, vatan hainliği, millet nefreti, Batı kuyrukçuluğu, darbe şakşakçılığı ve ayyaşlık” olarak nitelemişti.