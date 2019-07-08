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CHP'nin meşhur 6 oku, artık LGBTİ'li sapkınları temsil ediyor!

Baran Dergisi bu haftaki sayısında CHP'nin meşhur 6 okunu, ahlaksız LGBTİ hareketine atıfla gökkuşağı rengine boyarken, 6 okun artık, Atatürk ilkelerini değil, bu sapkın hareketi temsil ettiğini iddia etti.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:05
CHP'nin meşhur 6 oku, artık LGBTİ'li sapkınları temsil ediyor!

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Mustafa Kemal Atatürk döneminde kararlaştırılan 6 oku son yıllarda parti içinde de tartışma konusu olurken, 6 okun temsil ettiği değerlerle alakalı dikkat çeken tartışmalar yapılıyor.

90 yılı aşkın süredir milletin değerlerine karşı çıkan CHP’nin İslam ve millet düşmanlığı sürerken, CHP’nin bu düşmanlığı milletin son yıllarda özüne dönüşüyle daha da arttı.

6 ok LGBTİ’yi mi temsil ediyor?

Partinin kurucusu Mustafa Kemal’in Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, İnkılapçılık ve Devletçiliği simgelemesi için kullandığı 6 okun son yıllarda partinin ahlaksız açılımlarda bulunması Lezbiyen, Gay, Biseksüel, İnterseks’i temsil ettiği iddia ediliyor. 6 ok, son yıllarda partinin elini ayağını bağlarken CHP’li belediyelerin ahlaksızlık yarışına girmesi partinin oklarının LGBTİ’leri temsil ettiği iddialarına güç kazandırdı.

Darbe şakşakçılığı ve ayyaşlık!

Baran dergisi bu haftaki sayısının kapağında 6 oku ahlaksız LGBTİ hareketine atıfla gökkuşağı rengine boyarken, “CHP’nin varlık sebebi: İslâm’a ve İnsana Düşmanlık” başlığını kullandı.

Dergi, geçtiğimiz haftaki sayısında ise CHP’nin 6 okunun açıklamasını “İslam düşmanlığı, vatan hainliği, millet nefreti, Batı kuyrukçuluğu, darbe şakşakçılığı ve ayyaşlık” olarak nitelemişti.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:05
  1. Cumhuriyet Halk Partisi
  2. CHP
  3. Altı ok
  4. Atatürk ilkeleri
  5. Cumhuriyetçilik
  6. Milliyetçilik
  7. Halkçılık
  8. Laiklik
  9. İnkılapçılık
  10. Devletçilik
  11. LGBTİ
  12. Sapkınlara destek
  13. Baran Dergisi

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