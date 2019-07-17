CHP’nin LGBTİ aşkı sınır tanımıyor! Sapkınlara karşı olmak suçmuş

AB fonları, Alman vakıfları ve Soros’un kirli paralarıyla semiren homoların siyasi zemindeki politik temsillerini ise CHP üstlendi. CHP’li isimler meclis kürsüsü başta olmak üzere yönettikleri belediyelerde LGBTİ’li sapkınların propagandasını yapmaktan bir an olsun vazgeçmiyor.

CHP’li vekiller ve belediye başkanları, ruhsal ve bedensel yönden hastalıklı eşcinsel homolara kol kanat gerdi. LGBTİ’lilere yönelik desteklerini gün geçtikçe artıran CHP’de genel başkan yardımcısı düzeyindeki isimler homoların hamiliğini üstlenirken, yönettikleri belediyelerin imkanları ise LGBTİ’li ahlaksızlara peşkeş çekildi.

CHP’den en üst düzey himaye

Aziz ve yüce Müslüman Türk milletinin kadim değerlerini yerle bir etmek için dış güçler tarafından vazifelendirilmiş LGBTİ’li sapkın homolar, siyasal bazda en büyük desteği CHP’den görüyor.

Onursuzluklarını onur yürüyüşü adı altından topluma dayatmak isteyen şehvetperestlere tepki gösteren vatandaşlarımız, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen tarafından azarlandı.

Müslüman milletimizin değerlerine savaş açan Gökçen, “Belediyelerimizin paylaşımlarını ve LGBTİ+ hakları savunucularını hedef gösterenler, onları sapkınlıkla suçlayanlar ve dağılmakta olan kitleyi biber gazına boğanlar asıl suçu kendileri işliyor” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu’nun, LGBTİ yürüyüşüne tepki göstermesini hazmedemedi. AK Partili Kavuncu’nun, “Aileyi tahrip etmek için bütün insani ve ahlaki değerleri hiçe sayarak ‘cinsiyet eşitliği’, ‘özgürlük’, ‘onur’ gibi süslü kavramlarla servis edilen bazı kişi ve kurumlarca da desteklenen, teşvik edilen bu onursuzluğu şiddetle kınıyoruz” sözlerine tepki gösteren Tanal, sapkınların savunuculuğuna soyundu. Kavuncu’nun hakkaniyet içeren sözlerinin anayasaya aykırı olduğu iddiasında bulunan Tanal, meclisten çıkarma talebinde bulundu.

CHP’li Tanal daha önce de birçok kez sapkınların eyleminde boy göstermiş ve homolara psikolojik destek vermişti.

Belediye imkanları peşkeş çekiliyor

Yönettikleri belediyeleri LGBTİ’lilere peşkeş çeken CHP’li başkanlar furyasına İzmir’in Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin de katıldı. Homolarla ‘LGBTİ+Dostu Belediyecilik Protokolü’ imzalayan Engin, eşcinsel sapkınlara hizmet etmek için kolları sıvadı. Çankaya Belediyesi de yoğunlukla LGBTİ’li homoların kullandığı HIV Testi ve Danışmanlık Merkezi’ni modernize etti. Son teknolojiyle donattıkları merkezi Maltepe’ye taşıyan Çankaya Belediyesi, eşcinsellere ücretsiz hizmet veriyor.