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Siyaset CHP’nin laikçileri çok kızacak! Arnavutköy adayı “ben imamım” dedi
Siyaset

CHP’nin laikçileri çok kızacak! Arnavutköy adayı “ben imamım” dedi

Yeniakit Publisher
2024-03-04 12:49:00 -

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ismini bile bilmediği ve Tevfik diye çağırdığı CHP’li Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Tekin Aras, kendisinin imamlık yaptığı söyleyerek seçmenden oy istedi. Dini değerleri duyduğunda ezan duymuş şeytan gibi kaçışan laikçi CHP’lilerin Aras’a ne tepki vereceği merak konusu oldu!..

 yeniakit.com.tr 

AK Parti’nin mütedeyyin isimlerini yıllarca, “Dini siyasete alet ediyorlar” diyerek hedef gösteren CHP’liler, seçmenin gözüne girebilmek için dinle ilgileri olmadığı halde dindar görünmeye çalışıyor. Bunun en büyük örneği, seçim süreci dışında camilerde görünmeyen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçimler yaklaştıkça dindar ayaklarına yatması oldu. 

İmamoğlu’nun soyadından bile rant devşirmeye çalışmasının işe yaradığını gören CHP, bu kez imamlık yapmış bir ismi aday gösterdi. Yıllarca Devrim Yasaları üzerinden İslam’a adeta savaş açan kemalistler, bu kez İslami bir meslek üzerinden oy toplama derdine girdi. Arnavutköy’de CHP’nin belediye başkan adayı olan Tekin Aras’ın geçmişte imamlık yaptığı ortaya çıktı. 

İmamlık üzerinden oy istedi 

Arnavutköy’de seçim çalışmaları kapsamında seçmene seslenen Tekin Aras, imamlık yaptığını vurgulayarak seçmenden oy istedi. Aras, “Bir oy imama, bir oy İmamoğlu’na” dedi. 

Laikçiler ne diyecek? 

Cumhuriyetin ilanından bu yana İslam’ı ülkeden silmek için canını dişine takan ve Mustafa Kemal’in Devrim Yasaları’na sarılan CHP’nin oy toplayabilmek için kırk takla atması dalga konusu olurken, CHP’li laikçilerin imamlık vurgusu yapan Aras’a ne tepki vereceği de merak edildi. 
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Kendi adayının ismini bilmiyor 

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Arnavutköy’de seçmene Tekin Aras’ı takdim ederken, kendi adayını tanımadığı ortaya çıkmıştı. İmamoğlu Aras’ın ismini, “Tevfik” diye anons etmiş, kendisini uyaranlara, “Tekin'e, 'Tevfik' dedim diye uyarıyorlar. Neyse olur...” cevabını vermişti. 

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Yorumlar

Ekremi gören varmı

CHP de her gün cumaya giden, yaşın okuyan ve imam hiç eksik olmuyor.
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