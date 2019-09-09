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CHP'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 96'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti- Anıtkabir özel defterini imzalayan Kılıçdaroğlu:- "CHP, ulusumuzun birliğine ve bütünlüğüne, vatanımızın bağımsızlığı ile 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' ilkesine kararlılıkla bağlı olanların partisidir. Bu kararlılığın verdiği güçle Türkiye Cumhuriyeti'nin ve partimizin kuruluşunun 100. yılında karşınıza Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmış kadrolar olarak çıkacağız"

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:00
CHP'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Kılıçdaroğlu'nun kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Kılıçdaroğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım, silah arkadaşlarınızla birlikte 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığınız Milli Mücadele'nin ve sizin kararınızla partimizin ilk kurultayı olarak da kabul ettiğimiz Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümlerini gururla kutladık. Bugün ise 9 Eylül 1923'te Halk Fırkası adıyla kurduğunuz partimizin 96. yıldönümü nedeniyle huzurunuzdayız. CHP, ulusumuzun birliğine ve bütünlüğüne, vatanımızın bağımsızlığı ile 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' ilkesine kararlılıkla bağlı olanların partisidir. Bu kararlılığın verdiği güçle ifade etmek isterim ki 'iki büyük eserim' olarak nitelendirdiğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin ve partimizin kuruluşunun 100. yılında karşınıza Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmış kadrolar olarak çıkacağız. Kimseyi ötekileştirmeyen, tüm yurttaşlarımızı kucaklayan, demokrasi ve adalet mücadelemiz ilke ve devrimlerinizin yol göstericiliğinde hedefine ulaşacak. Bu düşüncelerle size ve silah arkadaşlarınıza, hayatını kaybetmiş tüm CHP'lilere, demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş yurttaşlarımıza şükranlarımızı sunuyor, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhun şad olsun."

Kılıçdaroğlu buradan ayrıldıktan sonra beraberindeki heyetle, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdi.

- İkinci ziyaret İnönü'ye

Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, daha sonra 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrine de çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Bunun ardından Anıtkabir Komutanlığını da ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Komutan Albay Hakan Osman Sert ile görüştü.

Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'den ayrılırken vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 11:00
  1. 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü
  2. Anıtkabir
  3. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Gazi Mustafa Kemal Atatürk
  5. kuruluş yılı
  6. ziyaret

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