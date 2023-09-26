CHP’nin küfürbazları mahkemelik

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Seçim yenilgileri ve iç çekişmelerle kan kaybeden CHP’de krizin biri bitiyor, diğeri başlıyor. Mağlubiyetle ayrılan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel başkaldırırken, il kurultayları gergin geçiyor. Kurultaylarda hakaretler ve yumruklar havada uçuşurken, yönetim katında çıkan tartışmalar küfürleşmeye kadar gidiyor. Tansiyonun giderek yükseldiği CHP’de son olarak Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem ile Ankara Milletvekili Okan Konuralp karşı karşıya geldi. Erdem, kendisine sinkaflı küfreden Konuralp’i mahkemeye verdi.

Sevigen: İstanbul ve Ankara gider

Akit’e konuşan CHP’li Mehmet Sevigen Akit’e şunları söyledi: “CHP’de ayaklar baş, başlar ayak oldu. Herkes de birbirine saldırıyor, koltuk için kavga ediyor. Bu doğal çünkü ortada lider yok. Kemal Bey, kontrolü kaybediyor. CHP’ye zarar veriyor, ülkeyi muhalefetsiz bırakıyor. Tabii karşısına çıkanları da dikkat etmek gerek. Günahlarının bir ortağının da Özgür Özel olduğu unutulmamalı. Kemal Bey’i partiye kaydetmek en büyük hata idi. O hata da benim. Çok yazık oldu. CHP yöneticileri, belediye başkanları derebeyi gibi davranmaya başladı. CHP’de bu dağınıklık devam ederse İstanbul ve Ankara kaybedilir.”