CHP’nin koltuk değneğine de bu yakışır! DEVA'ya 'Sarhoş trafiğe çıkan' başkan

Teşkilatlanmada büyük sıkıntı yaşayan Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi'nde Mersin'de atanacak başkan bulunamıyor. Toroslar İlçe Başkanlığı görevine uzun zamandır kimseyi bulamayan DEVA Partisi, çareyi alkolik başkanda buldu.

Deva Partisi Partisi Mersin il Başkanı olarak alkolden ikinci kez Polis tarafından yakalanarak ehliyetine el konulan Sultan Aydoğan'ı getirdi. Partililer şaşkınlık oluşturan bu atama bir çok soru işaretlerini yanında getirdi.



Alkol sorunu yüzünden 2 kez ehliyetine el konulduğu iddia edilen başkanın Toroslar'da yaşayan vatandaşların derdine nasıl deva olacağı merak konusu oldu.

Kaynak: Birebir Haber