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CHP'nin Kemalist laikleri bu görüntüye çok kızacak! İmamoğlu, Erdoğan'la yan yana saf tuttu

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cuma namazı için Çamlıca Camii'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte saf tuttu.

25 Ekim 2019 Cuma 17:07
CHP'nin Kemalist laikleri bu görüntüye çok kızacak! İmamoğlu, Erdoğan'la yan yana saf tuttu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan öğlen saatlerinde Çamlıca Camii'ne gitti.

Cuma namazını burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da eşlik etti.

Erdoğan ve İmamoğlu yan yana saf tuttu.

Erdoğan Çamlıca Camii'nde Cuma namazını kıldı! Mikrofonu alıp cemaate seslendi

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 17:07
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Çamlıca Camii
  3. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
  4. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
  5. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan

YORUM YAZ

  • Nazım KARAMEHMETNazım KARAMEHMET6 sa önce
    Güzel bir durum.
  • Serdar Serdar 6 sa önce
    CHP lileri bilmem ama ben çok kızdım.Sizden başka kimse müslüman olamaz demi.ALLAH AKIL FİKİR VERSİN
  • Ali VardanbeyAli Vardanbey6 sa önce
    Bunun neresi haber AKİT?
  • Gören GözGören Göz7 sa önce
    İnşallah bu dalga dalga bütun chp lilere risayet ederde onlarda camiye gelirler. Böylece gece klupleri ve diskolar boşalır. Camiler için talep patlaması olur. 
  • HaticeHatice7 sa önce
    Yan yana namazda saf tuttugu insanla 2023 de nasil rakip olacak hos onlarin zihniyeti herseye musaittir
  • KEMALİSTKEMALİST7 sa önce
    BU CAMİ ELEŞTİRLERİNİNİGÜNAHINI; ALLAH KEMALİSTLERİMİ YAZIYOR, YOKSA İSLAMCI KADROLARA MI? BUNU BİRİ AÇIKLASA
  • MetinMetin7 sa önce
    Bu adam bem kiliseye hem camiye gider her kılığa gider.
  • SerhatSerhat7 sa önce
    Keşke akp ye geçse anasının sütü helal olur.... ölmüşleri sevinir... vatan için
  • ErcanErcan7 sa önce
    Bu görüntüye niye kızalım izah eder misiniz? Yoksa CHP'li birinin namaz kılması sizi rahatsız mı ediyor? Bu karın ağrısı niye?
  • fikretfikret8 sa önce
    işte dini sömürme bu ey kılıçtaroğlu riyakarlık bak taleben nerde
  • Muhammet Muhammet 8 sa önce
    İnşallah bir gün Reisin arkasında saf tutup cuma namazı kılacağız
  • Recep GülerRecep Güler8 sa önce
    kardeşler,ne kadar güzel bir tablo!islam,kimsenin,hiç bir milletin malı değil-cihanşumul-hayat dinidir ve direğide namazdır!keşke herkes kılsa!!!
  • serdar serdar 8 sa önce
    kemalist ve laik birisi olarak namazımı kılıyorum orucumu tutuyorum gücümün yettiğince insanlara yardım etmeye çalışıyorum bu ve bunun gibi kendine haberci diyen insanlara da sadece gülüyorum bu ülkede dinsiz olan zaten ben dinsizim diyebilecek özgürlüğe sahip 
  • waspwasp8 sa önce
    beyler nicin o kadar dokunuyor anlamiyorum!bu tablo ulke ve millet icin iyi bir tablodur bosuna zar zor yorum yapmayin!
  • İtibar birsiziİtibar birsizi9 sa önce
    E.imamoglu Edoganla ayni safta gozukerek itibar kazanmaya calisiyor. Kisaca itibar hirsizi ekrem
  • MuratMurat9 sa önce
    Kamera onunde dini sov yapilmasina karsiyiz yok biri kuran okumus yok oburu namaz kilmis 
  • Deli yürekDeli yürek9 sa önce
    Ne kızacaklar siz de saf mısınız nesiniz.Erdoğan gitsinde yerine isterse Karayılan,Demirtaş gelsin Chp seçmeni için fark eder mi sanıyorsunuz?Ayrıca Ekrem'in yas evinin ağlayayıcısı düğün evinin oynayıcısı olduğunu,bukelemon gibi her renge girdiğini,Yasin de okuyup plajda kafa da çektiğini bilmiyorlar mı
  • GurbetçiGurbetçi9 sa önce
    Ne okuyor aceba?
  • ErcümentErcüment9 sa önce
    Cehape zihniyeti kuduruyordur halbuki meyanede kafa çeken biri olsa heykelini kadıköyde boğanın altına dikerlerdi
  • YozgatlıYozgatlı10 sa önce
    Politika’ya kim güzel ve temiz Din’i katarsa......
  • turanturan10 sa önce
    ibb başkanı......abdest nasıl alınır bir tarif etsin bakalım
  • Adige NogayAdige Nogay10 sa önce
    Aralarına tır koysan park edecek. 
  • 2000LER2000LER10 sa önce
    Bu meyhaneci Sn. Erdoganı görünce format değiştirip bir hallere bürünüyor. Bukelemun gibi...
  • lkjlkj10 sa önce
    güzel bir görüntü verilmiş ama ne derece imanlılar allah bilir
  • davincidavinci10 sa önce
    ben ikisinede kızıyorum :))))namazını herkesevde gizli kılsa ve vatandaş oyunu siyasetçilerin yaptıkları işlere başarılarına göre verse daha doğru olmaz mıydı.
  • dogrucudogrucu10 sa önce
    chpkk nın laikliği bu günde taklaya geldi
  • Göcendereli Göcendereli 10 sa önce
    Evet İmamoğlu namaz kılıyor 
  • Mehmet kara Mehmet kara 10 sa önce
    Sülün Ekrem bi oraya bi buraya ...
  • ERSİNERSİN10 sa önce
    NE ARIYO HAYIRSIZ, REİSİN ARKASINDA HERGELE
  • HelalHelal10 sa önce
    Helal olsun bir an İmamoğlu nun imanından şüphe etmiştim. Ama sorun yokmuş. Siyasete rağmen ibadetini yapıyor.
  • mertmert11 sa önce
    chp en baştan beri tambirtakiyye partisi

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