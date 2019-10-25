CHP'nin Kemalist laikleri bu görüntüye çok kızacak! İmamoğlu, Erdoğan'la yan yana saf tuttu CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cuma namazı için Çamlıca Camii'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte saf tuttu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan öğlen saatlerinde Çamlıca Camii'ne gitti. Cuma namazını burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da eşlik etti. Erdoğan ve İmamoğlu yan yana saf tuttu. Erdoğan Çamlıca Camii'nde Cuma namazını kıldı! Mikrofonu alıp cemaate seslendi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.