CHP'nin Kemalist laikleri bu görüntüye çok kızacak! İmamoğlu, Erdoğan'la yan yana saf tuttu
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cuma namazı için Çamlıca Camii'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte saf tuttu.25 Ekim 2019 Cuma 17:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan öğlen saatlerinde Çamlıca Camii'ne gitti.
Cuma namazını burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da eşlik etti.
Erdoğan ve İmamoğlu yan yana saf tuttu.
Erdoğan Çamlıca Camii'nde Cuma namazını kıldı! Mikrofonu alıp cemaate seslendi
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