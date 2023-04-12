CHP'nin kanalından ayrılan İsmail Saymaz bombaladı: CHP'liler hangi motivasyonla oy verecek?

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci İsmail Saymaz, katıldığı bir canlı yayın programında CHP'nin milletvekili aday listesine yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. İsmail Saymaz, partililerin bu listelere oy vermeyeceğini belirtti.

CHP'liler bu listelere nasıl oy vercek?

Canlı yayında Altılı Masa'daki partilere CHP listelerinden 40 milletvekili verilmesine tepki gösteren gazeteci Saymaz, "Benim saydığım kadarıyla DEVA Partisine 12 ya da 13, Saadet ve Gelecek Partisi'ne 9 ya da 10, Demokrat Parti'ye 10, İYİ Parti'ye de bazı illerde çekildiği için 5 seçilebilecek yerden toplamda ise 40 seçilebilecek yerden milletvekili verdiniz. Bu hakkaniyete aykırı. Kaç milletvekili seçilecek de 40 milletvekili verdiniz siz? Kardeşim CHP'liler kendilerini görmedikleri listelere hangi motivasyonla oy versinler? Üstelik bu partilere en seçilebilecek illerden vermişler. Bunu neye göre verdiniz? DEVA bu ittifaka girmeseydi kaç milletvekili çıkaracaktı? Gelecek Partisi bu ittifaka girmedi kaç milletvekili çıkaracaktı. Bence 9 milletvekili çıkaramazdı. DEVA hiç çıkaramazdı. Ve bunun sonucunda 40 yıldır partide ter döken CHP'liler tepki gösteriyor." ifadelerini kullandı.