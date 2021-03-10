CHP'nin kanalı Halk TV'den ittifakı karıştıracak haber! Karamollaoğlu hakkında bakın ne dediler

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Sözleşmesi'nin "kadına şiddeti 10 misli artırdığını" belirterek "Sadece kanun yaparak, sadece hukuki düzenlemelerle bu konunun üstesinden gelmek mümkün değil" dedi.

Karamollaoğlu'nun bu sözlerini haberleştiren CHP'ye yakın televizyon kanalı Halk TV'nin internet sitesi ise habere attığı başlıkla eleştiri oklarının hedefi oldu.

Karamollaoğlu'ndan "Temel Reis" diye bahsettiler

CHP'nin ittifak ortağı Saadet Partisi'nin liderinden "Temel Reis" diye söz eden Halk TV, özellikle Saadet Partililerin tepkisini çekti.

Saadet Partisi gözden mi çıkarıldı?

Halk TV'nin bu haberiyle, özellikle son dönemde Saadet Partisi'ni saflarına katmak için hamleler yapan Cumhur İttifakı'nın ekmeğine yağ sürüldüğü gibi yorumların yapılmasına neden oldu.