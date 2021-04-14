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Siyaset CHP'nin kanalı Halk TV'de skandal sözler! AK Parti seçmenine hakaretler savurdu
Siyaset

CHP'nin kanalı Halk TV'de skandal sözler! AK Parti seçmenine hakaretler savurdu

CHP'nin yayın organı Halk TV'de Ayşenur Arslan’ın programına konuk olan Eski Bakan Ufuk Söylemez, AK Parti seçmenine hakaretler yağdırdı. AK Parti'de büyük bir çözülme yaşandığını iddia eden Söylemez, "Cahil bıraktıkları, yoksul bıraktıkları, sadakaya muhtaç bıraktıkları, tarikatlara teslim ettikleri kesimler dışında, militanlaşmış partizan kesimler dışında büyük erozyon içindeler. Uzatmaları oynuyor bence AKP" diyerek küstah açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 13:39:00 - 2021-04-14 14:02:54

CHP'nin kanalı Halk TV'de, Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi adlı programına katılan Eski Bakan Ufuk Söylemez, 2002'den beri girdiği seçimlerin tamamından iktidar çıkan ve hala seçim anketlerinde en tepede yere alan AK Partili seçmenlere cahil diyerek hakaret etti.

Programda, 13 milyona ulaşarak adeta rekor kıran AK Parti'nin üye sayısının düştüğünü iddia eden Söylemez, "Partiyi fiilen bırakanlar, istifa edenler çok fazla. Tabanda büyük bir çözülme var. Cahil bıraktıkları, yoksul bıraktıkları, sadakaya muhtaç bıraktıkları, tarikatlara teslim ettikleri kesimler dışında, militanlaşmış partizan kesimler dışında büyük erozyon içindeler. Uzatmaları oynuyor bence AKP" diyerek küstah ifadeler kullandı.

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Yorumlar

Fatih sm

Çok doğru ve yerinde tespitler.
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Yasemin

Üniversite, öğrencilerine,bile maaş GİBİ para veriyor REİS,, sizin zamanınızı BİLİRİZ,k mal SSK genel müdürü iken hastahanelerin durumunu savaş AY ın programını izleyin karyolalar serum askıları paslı tuvaletler kapısız karyolada iki üç kişi yatıyor gece sıraya giriliyormus eczane hastane içerisinde imiş yine orada kuyruk muayene olabilirsen kaç ilaç bulabilirseniz SAVAŞ AY ın programını izleyin İZLETİN, ÖZTRAK IMF ye borçlandırdı, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÖDEDİ IMF e olan borcu kapattı.
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