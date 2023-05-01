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Gündem CHP'nin kanalı Halk TV'de şaşırtan eleştiri
Gündem

CHP'nin kanalı Halk TV'de şaşırtan eleştiri

Yeniakit Publisher
2023-05-01 03:36:00 -

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına giden yolda yaşanan adaylık, liste ve bakanlık krizi sürece damgasını vururken koalisyondaki bu belirsizliği CHP kanalı Halk TV bile kabullendi.

Seçimlere artık geri sayım başlarken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Halk TV Dış Haberler Müdürü Mustafa Kemal Erdemol canlı yayında yaptığı açıklamada "Ben dış haberciyim, ben Kılıçdaroğlu ve ortaklarının dış politikasını doğru dürüst anlamış değilim." ifadelerini kullanırken Halk TV yazarı Mehmet Tezkan "Ben de" diyerek Erdemol'un sözlerini onayladı. İşte detaylar...

Türkiye'de artık seçimlere çok kısa bir süre kalırken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Koalisyonda yaşanan liste krizinin ardından bakanlıklar konusunda anlaşmazlık çıktı.

Hangi bakanlık kime verilecek?

Koalisyonda bakanlık sayısı 20 olarak belirlenirken kimin hangi bakanlığı istediği de merak konusu. Ancak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı konusunda isteğinin olduğu aşikar.

FETÖ destekçileri listede

Bakanlık konusunun yanında milletvekili listelerinin hazırlanmasında da koalisyonda sorun çıkarken, özellikle bazı PKK ve FETÖ destekçisi isimlerin CHP listelerinde yer alması tepki topladı.

Tüm bu belirsiz politika yedili koalisyonu sararken bu belirsizliğe CHP'nin kanalı Halk TV'den bile tepki geldi.
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"Dış politika anlaşılmış değil"

Halk TV Dış Haberler Müdürü Mustafa Kemal Erdemol canlı yayında yaptığı açıklamada "Ben dış haberciyim, ben Kılıçdaroğlu ve ortaklarının dış politikasını doğru dürüst anlamış değilim." ifadelerini kullandı. Halk TV yazarı Mehmet Tezkar ise Erdemol'un cümlelerini "Ben de" diyerek onayladı.

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