  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP’nin kanalı Halk TV’de İsrailli ajanlara sahip çıkıldı: İsrailli çift ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
Gündem

CHP’nin kanalı Halk TV’de İsrailli ajanlara sahip çıkıldı: İsrailli çift ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

CHP’nin Halk TV kanalında program yapan Ayşenur Arslan’ın “Erdoğan gündemi değiştirmek için İsrailli çift tutuklandı” iddiasında bulunduğu iki isimle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 12:35:00 - 2021-11-15 12:53:57
CHP’nin kanalı Halk TV’de İsrailli ajanlara sahip çıkıldı: İsrailli çift ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çamlıca Kulesi'nden Üsküdar'daki konutunu görüntüleyen İsrailli Mody ve Natali O, çifti ve yanlarında bulunan İ.A. ile ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çamlıca Kulesi'nden Üsküdar'daki konutunun görsellerini çeken İsrailli Mody ve Natali O. çifti ile yanlarında bulunan İ.A. 10 Kasım Çarşamba günü gözaltına alındı. 3 şüpheli,  "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklandı.

Şüphelilerin incelenen dijitallerinde Mody ve Natali O.'nun  çektikleri görselleri “Aile"  adını verdikleri gruba anlık olarak paylaştıkları ve Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutun arasındaki mesafenin de belirtildiği tespit edildi.

Çiftin, kule hakkında teknik bilgileri de not düştüğü belirlendi. Ayrıca, şüpheliler sorgu sırasında mesleklerini 'şoför' olarak bildirdikleri öğrenildi. Tutuklanan şüphelilerin soruşturma kapsamında araştırmalarının devam ettiği ifade edildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Osman Öcalan öldü
Gündem

Osman Öcalan öldü

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, Erbil’de koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede öldü.

Ali Sunal'lı Güldür Güldür Show'dan küfüre destek!
Medya

Ali Sunal'lı Güldür Güldür Show'dan küfüre destek!

Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show'da Kadıköy’de Fenerbahçeli bazı taraftarların küfür ettiğinden ve taşkınlık çıkardığından şikayet e..
Hülya Avşar'dan siyaset çıkışı! Cumhurbaşkanlığı için Millet İttifakı'na göz kırptı
Siyaset

Hülya Avşar'dan siyaset çıkışı! Cumhurbaşkanlığı için Millet İttifakı'na göz kırptı

Yaşlandığı için vücudunu teşhir edemeyen ve kendisine farklı mecralar arayan Hülya Avşar'dan dikkat çeken bir siyaset çıkışı geldi. Millet İ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay